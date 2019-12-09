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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Федерация регби России ждет рекомендаций от World Rugby после решения исполкома WADA

ФРР планировала подать заявку на проведение Кубка мира в 2027 году
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) ждет рекомендаций от Международного совета регби (World Rugby) и Европейского совета регби (Rugby Europe) после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор - председатель правления ФРР Станислав Дружинин.

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) ранее принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено принимать участие в крупных соревнованиях.

"Мы будем ждать окончательного решения на бумаге от WADA, МОК [Международного олимпийского комитета], а также рекомендаций от World Rugby и Rugby Europe. Необходимо понять, как и в каких соревнованиях мы сможем принимать участие. Только после этого мы сформируем понимание ситуации", - сказал Дружинин.

ФРР планировала подать заявку на проведение Кубка мира в 2027 году.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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