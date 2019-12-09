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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

ФШР выполнит все обязательства по проведению международных соревнований, включая олимпиаду

Глава Федерации шахмат России отметил, что этот вид спорта не является олимпийским, поэтому не попадает под решение WADA
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) выполнит все обязательства по проведению международных соревнований в России, включая Шахматную олимпиаду, паралимпиаду и турнир претендентов. Об этом ТАСС заявил президент ФШР Андрей Филатов.

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В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Таким образом, в соответствии с кодексом WADA, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.

"Мы не олимпийский вид, поэтому не попадаем под рекомендации WADA. ФШР выполнит все обязательства по международным соревнованиям: и турнир претендентов, и чемпионат мира, и матч [Александры] Горячкиной за корону, и олимпиада, и первая в истории Шахматная паралимпиада - все они пройдут в России, как запланировано", - сказал Филатов.

Президент ФШР также выразил надежду, что в 2020 году российские шахматисты продолжат прогрессировать и добьются высоких результатов.

Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, первая в истории Шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) пройдут в Ханты-Мансийске, основной турнир - в Москве. Церемония открытия пройдет 29 июля, паралимпиада - с 30 июля по 4 августа, основной турнир - 6-17 августа. Турнир претендентов среди мужчин пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Матч за шахматную корону у женщин, в котором сыграют китаянка Цзюй Вэньцзюнь и россиянка Александра Горячкина, пройдет с 4 по 24 января в Шанхае и во Владивостоке, чемпионат мира по рапиду и блицу среди мужчин пройдет с 26 по 30 декабря 2019 года в Москве.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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