ФШР выполнит все обязательства по проведению международных соревнований, включая олимпиаду

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация шахмат России (ФШР) выполнит все обязательства по проведению международных соревнований в России, включая Шахматную олимпиаду, паралимпиаду и турнир претендентов. Об этом ТАСС заявил президент ФШР Андрей Филатов.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял рекомендацию комитета организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Таким образом, в соответствии с кодексом WADA, Россия на четыре года лишается права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не смогут выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под национальным флагом. Также исполком WADA ввел четырехлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.

"Мы не олимпийский вид, поэтому не попадаем под рекомендации WADA. ФШР выполнит все обязательства по международным соревнованиям: и турнир претендентов, и чемпионат мира, и матч [Александры] Горячкиной за корону, и олимпиада, и первая в истории Шахматная паралимпиада - все они пройдут в России, как запланировано", - сказал Филатов.

Президент ФШР также выразил надежду, что в 2020 году российские шахматисты продолжат прогрессировать и добьются высоких результатов.

Церемония открытия Всемирной шахматной олимпиады, первая в истории Шахматная паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) пройдут в Ханты-Мансийске, основной турнир - в Москве. Церемония открытия пройдет 29 июля, паралимпиада - с 30 июля по 4 августа, основной турнир - 6-17 августа. Турнир претендентов среди мужчин пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Матч за шахматную корону у женщин, в котором сыграют китаянка Цзюй Вэньцзюнь и россиянка Александра Горячкина, пройдет с 4 по 24 января в Шанхае и во Владивостоке, чемпионат мира по рапиду и блицу среди мужчин пройдет с 26 по 30 декабря 2019 года в Москве.