Глава Союза биатлонистов России считает решение WADA политизированным

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношение России политизированным. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24" .

Хрычиков: санкции WADA в отношении России могут вступить в силу не раньше весны 2020 года

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

"Объективно просматривается тот, кто может приобрести выгоду от этого решения, которое является политическим. Мы будем работать дальше. Думаю, что Минспорт, ОКР, РУСАДА, федерации будут принимать решение, и будем подавать апелляции", - сказал Драчев.

По словам Драчева, решение исполкома WADA является необъективным. "Многое было сделано. На данный момент, российский биатлон провел более 250 тестов, и все отрицательные. Мы выполняли все требования, все наши спортсмены чистые", - отметил он.

"Вы помните Олимпиаду 2018 года, когда туда наши спортсмены не были допущены, и после Игр многие закончили, не смогли отойти от этих ударов. К сожалению, это решение может повлиять на многих спортсменов", - добавил он.