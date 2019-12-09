{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава ВАЛОВС уверен во взвешенных решениях спортивных федераций по соревнованиям в РФ

В понедельник исполком WADA принял решение запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС) Василий Титов уверен, что руководители международных спортивных федераций примут взвешенные решения, прежде чем лишать Россию права на проведение тех или иных крупных соревнований. Об этом он сказал ТАСС.

На эту тему
Ганус считает необходимым привлечение новых лидеров в российском спорте

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Я убежден - международные федерации, которые предоставили нам право проведения соревнований, все взвесят, прежде чем нас его лишать. И я не верю в то, что сценарий ситуации будет апокалиптическим, но он тяжелый. Для нас, для спортсменов, для всех, кто связан со спортом, самое главное - единство, желание продолжать заниматься спортом и защищать интересы своей страны".

"Мы должны доказывать свою правоту в суде, обязательно, но для этого необходимы очень сильные юристы. И это задача тех, кто занимается спортом как функционеры. Уверен, что наши спортивные власти будут бороться в арбитраже, что будут доказывать свою правоту", - подчеркнул Титов.

РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также главы международных спортивных федераций.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Прядкин: клубы с посещаемостью более 50% получают дополнительные средства от РПЛ
В нынешнем сезоне при распределении доходов впервые учитывается коэффициент заполняемости трибун на домашних матчах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС