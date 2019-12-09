Глава ВАЛОВС уверен во взвешенных решениях спортивных федераций по соревнованиям в РФ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Всероссийской ассоциации летних олимпийских видов спорта (ВАЛОВС) Василий Титов уверен, что руководители международных спортивных федераций примут взвешенные решения, прежде чем лишать Россию права на проведение тех или иных крупных соревнований. Об этом он сказал ТАСС.

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Я убежден - международные федерации, которые предоставили нам право проведения соревнований, все взвесят, прежде чем нас его лишать. И я не верю в то, что сценарий ситуации будет апокалиптическим, но он тяжелый. Для нас, для спортсменов, для всех, кто связан со спортом, самое главное - единство, желание продолжать заниматься спортом и защищать интересы своей страны".

"Мы должны доказывать свою правоту в суде, обязательно, но для этого необходимы очень сильные юристы. И это задача тех, кто занимается спортом как функционеры. Уверен, что наши спортивные власти будут бороться в арбитраже, что будут доказывать свою правоту", - подчеркнул Титов.

РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также главы международных спортивных федераций.