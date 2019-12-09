Клубы РПЛ в сезоне-2018/19 заработали на продаже билетов и абонементов 3,28 млрд рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Клубы элитного дивизиона чемпионата России по футболу в сезоне-2018/19 заработали на продаже билетов и абонементов 3,28 млрд рублей. Об этом говорится в третьем ежегодном "Комплексном исследовании экономики российского футбола", подготовленном Российской премьер-лигой (РПЛ) совместно с компанией PwC.

В документе учитывается не только выручка от реализации абонементов и билетов на матчи чемпионата страны без учета команд, покинувших РПЛ по итогам сезона, но также и продажа билетов на игры Лиги чемпионов, Лиги Европы и Олимп - Кубка России. 45,7% от этого числа (1,49 млрд руб.) приходятся на разовые билеты на встречи РПЛ, 27,2% - абонементы (890,9 млн руб.), 13,1% и 11,9% - билеты на игры Лиги чемпионов и Лиги Европы (429,5 и 391 млн руб. соответственно). Последнее место по этому показателю занимает выручка от продажи билетов на матчи национального кубка - 2,2% (70,6 млн руб.). Также в исследовании отмечается, что среднее соотношение выручки от продажи билетов и абонементов на матчи РПЛ в прошлом сезоне составляет 76% к 24%.

"Совокупный объем билетной выручки клубов РПЛ продолжает увеличиваться - по итогам сезона-2018/19 рост составил почти девять процентов, - говорится в исследовании PwC. - Наибольший рост в денежном выражении демонстрирует выручка от продажи билетов на матчи РПЛ и абонементов. Цифровизация охватывает взаимодействие между клубами и болельщиками и в части билетных программ: доля онлайн-продаж неуклонно растет, у почти половины клубов доступна загрузка приобретенных билетов и абонементов в мобильные кошельки".

Для сравнения, в сезоне-2016/17 билетная выручка клубов элитного дивизиона составляла 1,955 млрд руб., а в сезоне-2017/18 - 3,023 млрд. В обоих случаях почти половину из этих средств клубы заработали благодаря продаже разовых билетов на матчи чемпионата (46,6% в сезоне-2016/17, 42,2% - 2017/18).