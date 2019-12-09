Прядкин: клубы с посещаемостью более 50% получают дополнительные средства от РПЛ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Футбольные клубы, добившиеся посещаемости более 50 процентов от вместимости стадиона по итогам прошлого сезона, получают дополнительные средства от Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом рассказал президент РПЛ Сергей Прядкин во вступительном слове к презентации комплексного исследования экономики российского футбола, проведенного компанией PwC совместно с Российской премьер-лигой.

"Клубы, добившиеся 50-процентной и более посещаемости в прошлом сезоне, теперь получают дополнительные средства от премьер-лиги. Это стимулирует команды уделять больше внимания работе с болельщиками, - отметил Прядкин. - Например, в командах появились матч-менеджеры и менеджеры по маркетингу, к стадионам стали предъявляться повышенные требования по безопасности и комфорту. В этом сезоне при распределении доходов впервые учитывается коэффициент заполняемости трибун на домашних матчах, уже пятый сезон подряд на стадионы приходит все больше и больше зрителей".

Глава РПЛ также подчеркнул, что новый сезон является знаковым по количеству и качеству изменений, происходящих в отечественном профессиональном футболе. "Впервые был реализован новый принцип формирования календаря, для составления расписания матчей лиги лаборатория исследований спорта НИУ ВШЭ разработала специальный алгоритм, учитывающий множество требований к календарю. Премьер-лига стала участвовать в процессе лицензирования клубов, реализуемом РФС, и разработала дополнительные инфраструктурные и административно-кадровые критерии, которым необходимо соответствовать для участия в РПЛ", - сказал Прядкин.

"Еще одним важным нововведением стало внедрение VAR, осуществленное в сотрудничестве с РФС. Пока получается использовать систему видеассистента рефери не на всех матчах туров, но даже ее выборочная работа уже помогла избежать ошибок в принципиальных играх, добавив зрелищности и эмоциональности нашему турниру. Растет число подписчиков телеканала "Матч Премьер", это показывает, что мы на правильном пути. Отдельно хочу поблагодарить нашего давнего стратегического партнера - компанию PwC - за очередное, уже третье по счету совместное комплексное исследование экономики российского футбола, которое, несомненно, будет полезно специалистам и интересно широкой аудитории", - заключил Прядкин.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20 завершится 30 мая.