ФХР полностью выполнит требования WADA, предъявленные к атлетам для участия в ЧМ

ТАСС, 9 декабря. Федерация хоккея России (ФХР) в полном объеме выполнит требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) к спортсменам для участия в чемпионатах мира. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ.

"Федерация хоккея России в полном объеме выполнит антидопинговые требования, предъявленные WADA к атлетам для участия в чемпионатах мира. Окончательное решение о форме участия российских хоккейных сборных в чемпионате мира 2020 года в Швейцарии и в женском чемпионате мира - 2020 в Канаде будет принято после рассмотрения дела о наложенных санкциях в Спортивном арбитражном суде (CAS) и вступлении в силу его решения. В сложившейся ситуации ФХР в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея организует расширенное тестирование кандидатов в сборные команды уже в текущем сезоне", - говорится в сообщении.

"В сотрудничестве с Олимпийским комитетом России, Министерством спорта РФ и Международной федерацией хоккея ФХР будет отстаивать интересы чистых спортсменов и полученные права на проведение международных спортивных мероприятий на территории России", - сообщается в релизе.

На Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане российская команда выступала под названием "Олимпийские атлеты из России" и выиграла золотые медали. В России в 2023 году запланировано проведение молодежного первенства мира по хоккею (Омск и Новосибирск) и взрослого чемпионата мира (Санкт-Петербург).

Чемпионат мира среди мужских команд 2020 года пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии, среди женских - с 31 марта по 10 апреля в Канаде.