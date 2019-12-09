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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Федерация регби РФ продолжит работу по привлечению в Россию международных соревнований

Ранее стало известно, что Россия планирует подать заявку на проведение Кубка мира в 2027 году
Трофей чемпионата Европы по пляжному регби в Москве Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Трофей чемпионата Европы по пляжному регби в Москве
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) после решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) планирует продолжать работу по привлечению в страну новых международных соревнований. Об этом сообщил председатель правления ФРР Станислав Дружинин, заявление которого ТАСС приводит пресс-служба федерации.

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В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства, лишение России права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Федерация регби России будет ждать публикации официальных документов исполнительного комитета WADA и решения Международного олимпийского комитета, чтобы оценить их влияние на наш вид спорта. При любом сценарии развития событий мы будем проводить консультации с World Rugby и Rugby Europe, чтобы найти оптимальные варианты, при которых у российских регбистов сохранится возможность участвовать в международных и клубных турнирах по классическому регби, олимпийскому регби-7, пляжному регби и регби на снегу, - говорится в заявлении Дружинина. - Наши спортсмены находятся под постоянным контролем антидопинговых служб, в том числе на международных соревнованиях, и мы уверены, что у российских регбистов нет повода для беспокойства. Кроме того, мы планируем продолжать работу по привлечению в Россию новых международных соревнований, а также готовы гарантировать, что запланированные в России международные турниры будут организованы на самом высоком уровне".

Ранее стало известно, что Россия планирует подать заявку на проведение Кубка мира в 2027 году.

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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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