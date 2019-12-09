WADA: приостановить проверку крови спортсменов в московской лаборатории пока невозможно

В ноябре комитет по соответствию WADA по итогам расследования пришел к выводу, что Россия проводила манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории для сокрытия допинговых нарушений. В понедельник исполком WADA принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на международных соревнованиях под флагом России и запретить проводить крупные международные турниры на территории РФ. Российским госслужащим, а также руководителям Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР) запрещено посещать международные спортивные мероприятия. Также исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

"Пока нет новой московской лаборатории, она еще не получила аккредитацию. Старая лаборатория имеет право на проверку по биологическому паспорту, который предполагает очень ограниченный по времени кровяной тест. Так что лаборатория может продолжать тестирование, поскольку, к примеру, часть тестов приходит с Дальнего Востока России и времени на перевозку пробы в другую лабораторию не много. Исполком WADA обсуждал этот вопрос сегодня и предложил перенести его рассмотрение на январь, потому что если останавливать работу лаборатории, то ей нужно найти альтернативу", - сказал Тейлор.

РУСАДА может оспорить решение WADA в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также главы международных спортивных федераций.