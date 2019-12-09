Колобков: Россия за последние годы проделала невероятную работу в борьбе за чистый спорт

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что за последние годы Россия проделала большую работу в борьбе за чистый спорт. Об этом Колобков заявил на пресс-конференции в понедельник.

"Мы реформировали по сути всю систему, у нас новое руководство лаборатории, - сказал Колобков. - Это делалось вместе с советниками Всемирного антидопингового агентства. Они работали здесь в течение двух лет, и за эти годы мы проделали невероятную работу. И с точки зрения законодательства министерство спорта постоянно отчитывается перед ЮНЕСКО, перед Советом Европы, мы все выполняем".

"Борьба с допингом требует совместного решения, мы обеспечили организацию финансирования, - добавил Колобков. - Российское антидопинговое агентство финансируется напрямую из бюджета министерства финансов, московская лаборатория не является подведомственной министерству спорта организацией. Совместно с Московским государственным университетом и WADA мы подписали декларацию о независимости, и она соблюдается. С точки зрения законодательства мы во многом можем быть эталоном для многих стран".

В понедельник члены исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.