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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Турчак: отстранение российских спортсменов нанесет урон престижу мирового спорта

Вице-спикер Совета Федерации заявил, что Россия была и будет великой спортивной державой

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак считает, что отстранение российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях по рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) обусловлено политической конъюнктурой и станет ударом по престижу международных соревнований.

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"Решение WADA и новые санкции в отношении России - это несправедливое, но, к сожалению, ожидаемое решение. Соблазн устранить сильного конкурента, используя политическую конъюнктуру, снова оказался сильнее совести и здравого смысла", - заявил в понедельник Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

При этом он убежден, что в результате "пострадают все, ведь отсутствие ключевых претендентов на медали (а Россия именно таковым и является) подрывает престиж международных соревнований и заставляет сомневаться в честности их результатов". "Вдумайтесь, каково это - выиграть золотую медаль, зная, что твой главный соперник просто не выступал?" - пояснил Турчак.

При этом он уверен, что Россия останется великой спортивной державой. "Мы это все уже проходили, и не раз - и коллективную ответственность, и попытки изолировать нас от мирового спорта. Предлоги для наказания всегда разные, но результат всегда один: временная победа в отсутствие лидера", - напомнил он. "Глобально это ничего не меняет: Россия была и будет великой спортивной державой, и этого у нашей страны никаким спортивным бюрократам не отнять", - подчеркнул секретарь генсовета единороссов.

Теги
Турчак, Андрей АнатольевичРоссия"Единая Россия"Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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