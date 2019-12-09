Турчак: отстранение российских спортсменов нанесет урон престижу мирового спорта

"Решение WADA и новые санкции в отношении России - это несправедливое, но, к сожалению, ожидаемое решение. Соблазн устранить сильного конкурента, используя политическую конъюнктуру, снова оказался сильнее совести и здравого смысла", - заявил в понедельник Турчак, слова которого приводит пресс-служба партии.

При этом он убежден, что в результате "пострадают все, ведь отсутствие ключевых претендентов на медали (а Россия именно таковым и является) подрывает престиж международных соревнований и заставляет сомневаться в честности их результатов". "Вдумайтесь, каково это - выиграть золотую медаль, зная, что твой главный соперник просто не выступал?" - пояснил Турчак.

При этом он уверен, что Россия останется великой спортивной державой. "Мы это все уже проходили, и не раз - и коллективную ответственность, и попытки изолировать нас от мирового спорта. Предлоги для наказания всегда разные, но результат всегда один: временная победа в отсутствие лидера", - напомнил он. "Глобально это ничего не меняет: Россия была и будет великой спортивной державой, и этого у нашей страны никаким спортивным бюрократам не отнять", - подчеркнул секретарь генсовета единороссов.