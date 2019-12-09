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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава Союза конькобежцев России назвал решение WADA чересчур жестким

Исполком WADA проголосовал за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства, лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов считает решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) по отношению к российскому спорту чрезмерно жестким. Об этом он рассказал ТАСС.

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Члены исполкома WADA в понедельник проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Решение это тяжелое, жесткое, даже чересчур. Я все-таки ожидал, что оно будет взвешенным. Спортсменам теперь надо будет время, чтобы это осознать, принять", - сказал Кравцов.

РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня. Если РУСАДА откажется подавать апелляцию, это могут сделать руководители Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России, а также главы международных спортивных федераций.

Конькобежцы в следующем году выступят на чемпионате мира на отдельных дистанциях 13-16 февраля в Солт-Лейк-Сити (США) и на чемпионате мира в многоборье в норвежском Хамаре (28 февраля - 1 марта). Шорт-трекисты выступят на чемпионате мира в Сеуле 13-15 марта.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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