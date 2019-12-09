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КХЛ

Кудашов: игра СКА в матче КХЛ с "Динамо" была далека от хорошей

Встреча завершилась победой СКА со счетом 3:2 по буллитам

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты СКА не показали хорошей игры в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским "Динамо", несмотря на победу. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер команды из Санкт-Петербурга Алексей Кудашов.

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Встреча прошла в Москве и завершилась победой СКА со счетом 3:2 по буллитам.

"Динамо" играло сегодня мощно, начало у них было хорошее. С нашей стороны была далеко не идеальная игра, но мы рады, по такой игре взяли два очка - это очень важно. Со второго периода включились, начали показывать какую-то игру, но все равно она была далека от хорошей", - отметил Кудашов.

Победа над "Динамо" стала для хоккеистов СКА 11-й подряд в матчах регулярного чемпионата. "Поражения, которые были в начале сезона, поставили нас на место, все переосмыслили свои роли, пересмотрели отношение к делу, стали лучше тренироваться. Команда зацепилась за первые победы, потом почувствовала вкус и стала выигрывать дальше", - пояснил Кудашов.

"Динамо" не хватает мастерства и состава

"Динамо" в пяти матчах с лидерами Западной конференции СКА и ЦСКА по ходу нынешнего сезона потерпело пять поражений. При этом столичной команде бело-голубые дважды уступили с одинаковым счетом 1:2.

"Мастерства не хватает чуть-чуть в этих играх, чтобы добиваться успеха. У нас моменты есть, мы атакуем, но не хватает немножко. Будем работать", - отметил главный тренер "Динамо" Владимир Крикунов.

В составе "Динамо" из-за травм участие в матче не смогли принять нападающий Вячеслав Кулемин, Владимир Брюквин и Микс Индрашис, а также защитник Сергей Бойков. Индрашис получил перелом носа в прошлой игре с ярославскимм "Локомотивом" (4:0).

"Есть травмированные ребята, немножко не хватает состава. Индрашис выбыл, думаю, где-то на месяц. Сегодня у нас играли молодые ребята. Играли неплохо, хотели выиграть, перед перерывом порадовать болельщиков, но не получилось", - сказал Крикунов.

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 52 очка в 37 матчах. "Динамо" идет третьим, имея в активе 46 очков после 37 встреч. В следующем матче после паузы на игры национальных сборных СКА 17 декабря на своей площадке примет череповецкую "Северсталь", "Динамо" в этот же день дома встретится с хельсинкским "Йокеритом".

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Кудашов, Алексей Николаевич
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