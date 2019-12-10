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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Красноярск рассчитывает сохранить право на ЧМ по борьбе, несмотря на санкции WADA

Чемпионат мира по спортивной борьбе город должен принять в 2022 году

КРАСНОЯРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Красноярского края рассчитывают сохранить право на проведение чемпионатов мира, полученных ранее, в том и числе чемпионата мира по спортивной борьбе 2022 года. Об этом во вторник сообщил журналистам министр спорта региона Павел Ростовцев.

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник решил отстранить российских спортсменов от участия в крупных турнирах на четыре года. Организация приняла решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только чистых атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе. Использование флага и гимна страны будет запрещено. Также WADA постановило, что Россия лишится на четыре года права проводить крупные международные спортивные соревнования и подавать заявки на их проведение.

"Сейчас ждем решения на федеральном уровне в плане обращения в Спортивный арбитражный суд, который и должен поставить точку в этом вопросе. У нас были планы по насыщению объектов зимней Универсиады крупными спортивными мероприятиям - мы должны были принять чемпионат мира по борьбе в 2022 году, отдельные матчи чемпионата мира по волейболу в 2022 году. Сейчас через российские спортивные федерации общаемся с международными федерациями, и отношение к Красноярску самое позитивное. Мы надеемся, что право воспользоваться юридическими и другими регламентами по оставлению этих соревнований в Красноярске у них есть", - сказал Ростовцев.

Он добавил, что власти региона продолжат политику по наполнению объектов Всемирной зимней Универсиады - 2019 крупными спортивными соревнованиями. Чемпионат мира по борьбе Красноярск должен принять в 2022 году. Соревнования планируется проводить в ледовом дворце "Платинум-Арена".

Теги
РоссияКрасноярский крайВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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