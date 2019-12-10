Бывший глава ВФЛА Шляхтин намерен подать апелляцию на свое отстранение

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин намерен подать апелляцию на свое отстранение World Athletics (Международной ассоциацией легкоатлетических федераций), однако пока не сделал этого. Об этом Шляхтин сообщил ТАСС во вторник.

Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) 21 ноября временно отстранил Шляхтина и еще четверых сотрудников ВФЛА. Им были предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования.

"Намерение подать апелляцию есть, - заметил Шляхтин. - Сейчас я веду переговоры с юристами, решение еще не принято. На решение по подаче апелляции у меня есть 21 день, срок отсчитывается с 21 ноября".

AIU вел расследование в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Оно длилось 15 месяцев, по его итогам был сделан вывод о том, что должностные лица ВФЛА причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-тестирования. Фигуранты дела должны представить свой ответ AIU до 12 декабря.