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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Фонд защиты спортсменов обратился в ООН, чтобы отменить решение WADA по России

По мнению правозащитников, решение WADA прямым образом нарушает международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации
Описание
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российский Фонд защиты прав спортсменов обратился к генеральному секретарю ООН с призывом осудить решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) применить санкции к российскому спорту. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор организации правозащитник Иван Мельников.

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"В письме мы просим генсекретаря вмешаться в ситуацию и защитить права российских спортсменов, ставших заложниками политически мотивированного решения WADA, принятого в одностороннем порядке", - сказал он.

Мельников отметил, что соответствующее обращение уже направлено в организацию. В письме фонд призвал генсека посодействовать в организации специальной международной комиссии для всестороннего и беспристрастного анализа решения об отстранении России от участия в крупнейших международных турнирах.

По мнению правозащитников, решение антидопингового агентства прямым образом нарушает международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации, поскольку абсолютное большинство российских спортсменов не были замешаны в каких-либо нарушениях кодекса WADA.

В понедельник исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ.

Теги
РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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