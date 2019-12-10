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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Лукин: решение WADA серьезно затруднит российским паралимпийцам подготовку к Играм

В понедельник исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство
Президент ПКР Владимир Лукин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Президент ПКР Владимир Лукин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин считает, что санкции исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта серьезно затруднят подготовку сборной к Паралимпиаде в Токио. Таким мнением Лукин поделился с ТАСС.

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В понедельник исполком WADA лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ.

"Все уже написано, но по-человечески, конечно, я крайне разочарован тем, что опять возникли трудности. Очень разочарован. Я предполагаю, что в дальнейшем нам придется оспаривать свои права в суде, но в данной ситуации следующие действия за РУСАДА. Происходящее серьезно затруднит нам задачу подготовки к Играм", - сказал Лукин.

На вопрос, чем отличается ситуация для паралимпийцев от той, что была в Пхёнчхане, Лукин ответил: "Практически ничем, и сейчас каких-либо обвинений в адрес ПКР в нарушениях антидопинговых правил нет".

Теги
РоссияЛукин, Владимир ПетровичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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