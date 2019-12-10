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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Шишкарев: IHF выступает за допуск чистых российских гандболистов к Олимпиаде

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства лишил РУСАДА статуса соответствия
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Максим Григорьев/ТАСС

КУМАМОТО /Япония/, 10 декабря. /ТАСС/. Международная федерация гандбола (IHF) выступает за участие чистых российских спортсменов в Олимпийских играх - 2020 года. Об этом журналистам сообщил во вторник глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

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В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить крупнейшие международные турниры на территории РФ.

"Решение не самое жесткое. Только что переговорил с главой Международной федерации гандбола (IHF), он сказал, что IHF считает, что чистые спортсмены должны играть на Олимпийских играх. Вне зависимости от того, будет разрешено играть под своим флагом или нет, мы будем все делать для того, чтобы обеспечить чистоту наших спортсменов, которые будут играть на Олимпиаде", - сказал Шишкарев.

Теги
Шишкарев, Сергей НиколаевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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