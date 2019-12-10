{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Глава Федерации гандбола России: лучше бы я не поехал на Олимпиаду, а не российский флаг

Также Сергей Шишкарев призвал создать специальную группу по защите интересов российских спортсменов
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Станислав Красильников/ТАСС

КУМАМОТО /Япония/, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев высказал предложение о создании специальной рабочей группы в рамках МИД, которая будет защищать интересы российских атлетов. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

На эту тему
Флаг под санкциями. Российскому спорту уготовили судный день

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"Истерики быть не должно, должна быть планомерная работа, направленная на смягчение обстоятельств, изменение, возможно, тех решений, что были приняты. Во-вторых, должна быть скрупулезная работа во избежание провокаций и применения к нам каких-то незаконных методов. В-третьих, может не в рамках Олимпийского комитета России и Минспорта, может по линии МИД, создать специальную группу, которая будет защищать интересы российских спортсменов", - сказал Шишкарев.

"Мне, как главе организации, можно будет присутствовать на Играх. Я не попадаю под категорию чиновников, не представляю Олимпийский комитет России или исполнительные органы соответствующих спортивных ведомств. Но я бы лучше не поехал на Олимпиаду, лишь бы поехал российский флаг, для меня это более престижный аспект, чем собственное присутствие", - заключил президент ФГР.

Теги
РоссияШишкарев, Сергей НиколаевичВопрос участия россиян в международных соревнованиях
Реклама на ТАСС
Сборные по хоккею
Хоккеисты сборной России проводят мастер-класс для детей в Подмосковье
Занятие проводят игроки Артем Сергеев, Никита Лямкин, Андрей Миронов, Александр Барабанов, Евгений Кетов, Дамир Жафяров, Павел Карнаухов и Кирилл Семенов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС