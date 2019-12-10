Без поражений. Женская сборная России по гандболу досрочно вышла в полуфинал ЧМ

КУМАМОТО /Япония/, 10 декабря. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу со счетом 35:28 одержала победу над командой Черногории во втором матче основного группового раунда чемпионата мира, который проходит в Японии. Российская команда этим результатом гарантировала себе выход в полуфинал турнира. Россиянки заняли первое место в турнирной таблице группы D, победив во всех матчах предварительного группового этапа. Национальная сборная обыграла сборные Китая (26:11), Аргентины (35:22), Демократической Республики Конго (34:13), Японии (33:23) и Швеции (30:22). Команда Черногории заняла второе место в группе С, одержав четыре победы и проиграв только испанским гандболисткам с минимальным перевесом в счете (26:27). В первых матчах основного группового этапа обе команды стартовали с побед, россиянки в воскресенье обыграли румынок (27:18), черногорские спортсменки победили японок (30:26). Во вторник место в воротах сборной, как в предыдущем матче заняла Анна Седойкина. Получившая повреждение в матче со сборной Швеции Виктория Калинина не была включена в заявку на матч, вторым вратарем команды была заявлена Анастасия Лагина.

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Начало игры у россиянок не задалось - до 13-й минуты они уступали в один-два мяча, но точный бросок Владлены Бобровниковой сравнял счет. Несмотря на это, переломить игру не получилось, к 17-й минуте команда отставала от соперниц уже на четыре мяча (7:11). Подопечные Амброса Мартина провели несколько удачных атак, но сумели повести в счете только на 25-й минуте (14:13). Две последние минуты тайма сборная России провела в меньшинстве после удаления Анны Сень, но сумела сохранить минимальное превосходство - на перерыв команды ушли при счете 17:16. В конце первого тайма Мартин заменил вратаря, вместо Седойкиной вышла Лагина. Второй отрезок игры россиянкам удался лучше, постепенно увеличивая преимущество, национальная сборная уверенно довела матч до победы. Самой результативной в составе российской команды стала Юлия Манагарова (12 мячей), она же признана лучшим игроком встречи. Немного отстала от нее Ярослава Фролова, забросившая 10 мячей, еще по четыре гола на счету Анны Вяхиревой и Владлены Бобровниковой. Ожидаемые трудности с Черногорией Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев отметил, что матч против команды Черногории получился очень тяжелым, соперницы были заряжены на борьбу. "Тяжелейший матч, то, что досрочно вышли в полуфинал, это хорошо, но черногорки сегодня были заряжены дать бой. Грубоватая команда, нацеленная на то, чтобы выбить лидеров, нейтрализовать тех, кто больше всего настроен на достижение результата. Небольшое замешательство, которое у нас было в середине и в конце первого тайма, с лихвой компенсировалось совершенно фееричной игрой Фроловой и Манагаровой, фантастические вещи сегодня творила Вяхирева. Поздравляю всю команду", - сказал Шишкарев. Тренер сборной России Мартин считает, что россиянки слишком торопились и нервничали в начале встречи, чем сумели воспользоваться соперницы. "Тяжелый получился матч, особенно в первом тайме. Мы излишне нервничали и слишком торопились, поэтому долгое время не могли создать преимущество в счете. Потратили много энергии, но времени на восстановление практически нет, потому что следующая игра уже завтра. Думаю, что придется больше использовать игроков со скамейки, которые сохранили силы", - отметил специалист.

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