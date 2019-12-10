Международный союз конькобежцев признал решение WADA по санкциям к российскому спорту

ТАСС, 10 декабря. Международный союз конькобежцев (ISU) признал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении российского спорта. Об этом говорится в заявлении организации.

9 декабря члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

"ISU признает решение исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года, который на четыре года лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия, и связанные с этим решением последствия, - говорится в заявлении. - ISU свяжется с WADA для уточнения следующих шагов, учитывая, что решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде. Это будет включать определение "крупных событий" (major event), определение и формализацию списка спортсменов, которые не будут допущены к участию в "крупных событиях", проводимых в четырехлетний период, и другие практические детали, связанные с санкциями".

РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня.