Создан оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года

ТАСС, 10 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании оргкомитета зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Возвращение в Альпы. Италия примет зимние Олимпийские игры 2026 года

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В состав оргкомитета вошли мэр Милана Джузеппе Сала, мэр Кортины Джанпьетро Гедина, губернатор Ломбардии (административная область, на территории которой расположен Милан) Аттилио Фонтана, губернатор Венето (административная область, на территории которой расположена Кортина-д'Ампеццо) Лука Дзайя, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго и президент Паралимпийского комитета Италии Лука Панкалли.

Совет директоров оргкомитета будет состоять из 22 членов, включая 10 представителей спорта, 10 руководителей мест проведения Игр, представителя правительства и президента оргкомитета.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, Паралимпийские игры - с 6 по 15 марта.