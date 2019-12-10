Семин: не каждому удается сыграть в матче с топ-клубом, это уже мотивация

Выхода нет. "Локомотив" уступил "Байеру" в матче ЛЧ и не сыграет весной в еврокубках

В среду московский "Локомотив" на выезде встретится с мадридским "Атлетико" в матче заключительного, шестого тура Лиги чемпионов, начало встречи в 23:00 мск. Ранее "Локомотив" лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков в текущем сезоне.

"В Мадрид не прилетели Игнатьев, Гилерме и дисквалифицированный Баринов, - сказал Семин. - Не каждому удается сыграть против "Атлетико", матч с топ-клубом - это уже мотивация. Футболистов нужно поддержать, бывают ситуации, когда много травмированных и не все идет гладко. Для уверенности игрокам нужна поддержка".

"Я хотел бы, чтобы Сычев вернулся в "Локомотив" (во вторник футболист объявил о завершении карьеры - прим. ТАСС), но это вопрос к руководству, - добавил Семин. - Сычев - часть "Локомотива", игрок, который приносил клубу золотые медали, и важная фигура в российском футболе".

Также Семин прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) проголосовать за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях: "Наши игроки будут представлены на чемпионате Европы 2020 года, а до чемпионата мира еще далеко. В плане допинга российский футбол не фигурирует и никогда не фигурировал в негативном свете".

"Локомотив" занимает последнее, четвертое место в группе D, набрав три очка в пяти встречах. Лидирует итальянский "Ювентус", уже обеспечивший себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, второе место занимает "Атлетико" (7), третье - немецкий "Байер" (Леверкузен), который набрал 6 очков. Также в среду "Байер" примет "Ювентус" в матче заключительного тура, встреча начнется в 23:00.