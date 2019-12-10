Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 11 декабря. Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила отрыв от располагающейся на седьмой строчке России по итогам матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник. Это произошло после того, как петербургский "Зенит" в Лиссабоне проиграл местной "Бенфике" (0:3).

В среду и четверг заочное противостояние российских и португальских клубов за места в таблице коэффициентов УЕФА продолжится как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы. В главном еврокубковом турнире страна с Пиренейского полуострова представлена только "Бенфикой", тогда как от России в среду сыграет московский "Локомотив", который уже лишился шансов на продолжение выступления в весенней части еврокубков; соперником железнодорожников по матчу в столице Испании станет местный "Атлетико". Во втором по значимости еврокубке от России выступят ЦСКА и "Краснодар", которым предстоит сыграть с испанскими же "Эспаньолом" и "Хетафе". Представляющие Португалию в Лиге Европы "Порту", "Брага", "Спортинг" и "Витория" сыграют с голландским "Фейенордом", словацким "Слованом", австрийским ЛАСКом и немецким "Айнтрахтом" соответственно.

На данный момент в активе России в таблице коэффициентов 45,216 балла, у Португалии - 47,649 балла, отрыв увеличился с 2,033 балла до 2,433 балла.

Если Россия в течение текущего сезона сможет вернуться на шестую позицию, то стране будет позволено заявить на сезон-2021/22 шесть клубов в еврокубки - три команды выступят в Лиге чемпионов (две стартуют с группового этапа, одна - с третьего квалификационного раунда), одна отправится в Лигу Европы (групповой этап), две - в Лигу конференций (третий и второй квалификационные раунды). Страна, которая по итогам текущего сезона займет седьмую строчку, в 2021 году сможет делегировать в еврокубки пять клубов - две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая - с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы (раунд плей-офф), две - в Лиге конференций (третий и второй квалификационный раунды).

Изначально в еврокубках стартовали шесть российских команд. Однако московский "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.