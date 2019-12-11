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Кубок Первого канала

Дебютант сборной России по хоккею Билялов не ожидал вызова в команду

24-летний голкипер "Ак Барса" по ходу нынешнего сезона КХЛ установил рекорд чемпионатов страны по продолжительности серии без пропущенных шайб
Тимур Билялов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Тимур Билялов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вратарь казанского "Ак Барса" Тимур Билялов, впервые получивший вызов в сборную России, отметил, что не ожидал приглашения в национальную команду на Кубок Первого канала. Об этом Билялов рассказал журналистам.

24-летний Билялов по ходу нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги установил рекорд чемпионатов страны по продолжительности серии без пропущенных шайб (316 минут 9 секунд).

"Ощущения от вызова в сборную прекрасные, очень рад, что работа, которую я провел, прошла не зря и мне дали шанс попробовать себя в сборной. Для меня нет значения против кого играть, жду шанса, даже не ожидал, что позовут в сборную, играл, работал для команды. Чем-то даже удивлен, что вызывали на Кубок Первого канала, тут другой уровень. Надеюсь, что здесь сыграют все три вратаря, пока нам ничего не сказали", - отметил Билялов.

Помимо Билялова, вратарскую линию сборной России на Кубке Первого канала составят Илья Сорокин и Александр Самонов. "Сорокин уже опытный боец, у него есть чему поучиться. Мы с ним одного возраста, но он намного больше меня сыграл в КХЛ. Здесь играет роль международный опыт, у меня его не было со времен молодежной сборной, мое дело - работать", - подчеркнул Билялов.

Стартовая встреча второго этапа Евротура между сборными России и Швеции состоится в четверг в Москве и начнется в 20:00 мск. Также на Кубке Первого канала российские хоккеисты сыграют с чехами (14 декабря) и финнами (15 декабря).

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