КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 530 тыс. рублей по итогам матча с "Ростовом"

"Спартак" в воскресенье крупно проиграл "Ростову" (1:4) на своем поле. Во время матча фанаты "Спартака" разместили оскорбительные баннеры в адрес игрока "Зенита" Артема Дзюбы.

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" оштрафован на 530 тыс. рублей по итогам матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ростова". Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

"На матче использовалась пиротехника, в том числе было бросание ракетницы на 81-й минуте. На трибуне появлялись несогласованные и оскорбительные баннеры. За использование и бросание пиротехники полагается штраф в 130 тыс. рублей, за демонстрацию несогласованных баннеров клуб заплатят 100 тыс. рублей, за баннеры с оскорблениями и нецензурной лексикой - 200 тыс. рублей. Также "Спартаку" назначен штраф в 100 тыс. рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений", - заявил Григорьянц.

По итогам этого матча "Ростов" за несогласованный баннер оштрафован на 25 тыс. рублей, за скандирование болельщиками нецензурных выражений - на 60 тыс. рублей. Также "Динамо" заплатит 100 тыс. рублей за использование болельщиками пиротехники на игре с петербургским "Зенитом" (0:3).

"На матче "Арсенала" с "Локомотивом" (4:0) с 20-й по 28-ю минуту не работало информационное табло, за это тульский клуб оштрафован на 20 тыс. рублей", - заявил глава КДК. В матче между "Сочи" и казанским "Рубином" (1:1) болельщики клуба из столицы Татарстана вывесили несогласованный баннер, за что полагается штраф в 25 тыс. рублей.

Личный штраф размером 10 тыс. рублей по итогам встречи с "Тамбовом" (0:3) получил защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков за выход за пределы технической зоны.