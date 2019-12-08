Худший подарок на Новый год. "Спартак" разгромно проиграл "Ростову" на своем поле

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" потерпели разгромное поражение от "Ростова" со счетом 1:4 в домашнем матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Эта игра стала последней в чемпионате страны в 2019 году. За несколько минут до начала встречи состоялся парад чемпионов 1969, 1979 и 1989 годов в составе "Спартака". Среди легенд красно-белых присутствовали главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Евгений Ловчев, Ринат Дасаев. Матч прошел при поддержке федерального проекта "Спорт - норма жизни", который предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в стартовом составе выставил одного номинального защитника в лице капитана красно-белых Георгия Джикии, в центре обороны ему помогал Алекс Крал, по флангам действовали Роман Зобнин и Лоренсо Мельгарехо, который в прошлом матче с "Зенитом" (0:1) сцепился на поле с партнером по команде Джано Ананидзе. Второй участник того инцидента остался в запасе.

На эту тему Тренер "Спартака" Тедеско назвал сумасшедшей игру с "Ростовом"

Прессинг "Спартака" с первых минут не приводил к особым результатам, грамотно выстроенная линия обороны "Ростова" не давала пространства для сольных проходов Резиуана Мирзова и Зелимхана Бакаева, из-за этого красно-белые ничего не могли создать впереди. Гости редко пытались тревожить вратаря хозяев Александра Максименко, но стоило лишь второй раз мячу оказаться в штрафной хозяев, как тут же он оказался в сетке - на 22-й минуте Элдор Шомуродов пробил в штангу после подачи с фланга, набегавший на добивание Бахтиёр Зайнутдинов с близкого расстояния отправил снаряд в верхний угол. Достойный ответ от "Спартака" зрители увидели уже в концовке первого тайма, когда Мирзов пробил в нескольких сантиметрах от штанги. На 43-й минуте полузащитник "Спартака" Наиль Умяров сыграл рукой в своей штрафной, главный арбитр Евгений Турбин назначил 11-метровый удар. Но слабый удар Ивелина Попова без труда взял Максименко. "Это было решение игрока, победителей не судят, если бы мы не выиграли, то можно было бы что-то говорить", - прокомментировал этот удар главный тренер "Ростова" Валерий Карпин. "Если мы ведем в первом тайме 2:0, то сразу расслабляемся, поэтому хорошо, что не забил, а то могли бы быть проблемы", - отметил в свою очередь Попов. Протест болельщиков Другим событием первого тайма стала акция фанатов обеих команд, она была организована в связи с задержанием болельщиков "Спартака" до и после матча 18-го тура РПЛ против "Зенита" за оскорбления в адрес Артема Дзюбы. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что 1 декабря перед встречей в Санкт-Петербурге были задержаны около 90 фанатов за мелкое хулиганство, большинство из которых поддерживали "Спартак", после этого суды Петербурга оштрафовали 30 болельщиков на 500 рублей, еще троих отправили на 15 суток под арест. После этого фанатское движение красно-белых "Фратрия" призвало фанатов всех команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте каждого матча 19-го тура. Активные болельщики многих клубов поддержали фанатов "Спартака".

На эту тему Гендиректор ФК "Спартак" Цорн заявил, что клуб с пониманием относится к акции болельщиков

На матче "Спартак" - "Ростов" болельщики обеих команд вывесили ряд баннеров по поводу этой ситуации, а на 30-й минуте покинули стадион. Фанатские трибуны обеих команд опустели не полностью, но стоит отметить, что солидарность фанатам выразили зрители на других трибунах, включая ВИП-сектора. Разгром во втором тайме Казалось, что в начале второго тайма "Спартак" сможет выровнять положение, но планы красно-белых были разрушены на 53-й минуте. Попов сделал пас на набегавшего в штрафную площадь Алексея Ионова, который опередил Максименко и отправил мяч в сетку. Спустя несколько минут вратарь "Ростова" Сергей Песьяков вытащил сложный мяч после удара головой в исполнении Джордана Ларссона, также голкипер гостей отразил выстрел Мирзова в нижний угол. На 64-й минуте зрители могли увидеть великолепный гол в исполнении полузащитника "Ростова" Хорена Байрамяна, но мяч после сильного удара угодил в крестовину. Попытки "Спартака" забить гол обрывались действиями защитников гостей, также зачастую у красно-белых страдала реализация. Например, на 71-й минуте великолепный шанс после выхода один на один упустил нападающий "Спартака" Эсекьель Понсе, свою команду вновь выручил Песьяков. Надежды москвичей были похоронены точным ударом Дмитрия Чистякова из-за пределов штрафной - 3:0. Только после этого "Спартак" смог найти в себе силы и отквитал один мяч, это сделал Понсе на 81-й минуте. Окончательный счет в матче установил Зайнутдинов, оформивший дубль. "Спартак" с момента, когда команду возглавил Тедеско, одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения. "Говоря о моей работе, восемь набранных очков - это немного, но мы их заслужили. Я работаю всего семь недель, надо учитывать отъезд игроков в сборные, одна неделя была короткой из-за игр в кубке, итого получается всего четыре полноценные недели - это немного, чтобы создать что-то глобальное", - так Тедеско высказался о промежуточных итогах работы с командой.

После поражения от "Спартака" (1:2) 31 октября в 1/8 финала Олимп - Кубка России у подопечных Карпина началась неудачная полоса - в последних четырех матчах РПЛ "Ростов" проиграл трижды и один раз добился ничейного результата, упустив победу на последних секундах в противостоянии с "Краснодаром" (2:2). После победы над "Спартаком" Карпин уверил, что команда провела первую часть сезона на твердую четверку. "Мы идем сейчас с опережением графика. Летом за три недели мы поменяли полностью философию игры, я не ожидал, что это будет сразу приносить результат", - отметил специалист. На протяжении семи встреч чемпионата России не может забить один из лучших бомбардиров текущего сезона Шомуродов (10 голов). Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов успокоил болельщиков: "Шомуродов очень много делает для команды, а голы придут, нас не беспокоит его безголевая серия". Несправедливый счет После игры Тедеско заявил, что его команда заслуживала большего в игре с "Ростовом". "Результатом разочарованы. 1:4 - серьезный счет, игра в какой-то степени была сумасшедшей. У "Ростова" пять ударов, из них четыре - в створ ворот. У нас не знаю, сколько ударов было, много было заблокировано, счет несправедлив", - сказал специалист. "Ростов" имел много моментов в предыдущих играх, однако нужного результата добиться не удавалось. "У нас были хорошие игры, но результата не добивались, поэтому порадовал результат. Первый тайм понравился, во втором мы немного подустали держать высокий темп, слава богу, все удачно сложилось", - отметил после игры Карпин. Попов с критикой высказался о работе Тедеско в "Спартаке", заявив, что в России преувеличивают заслуги иностранных специалистов. "Хочу сказать, что в России много хороших специалистов, которые сейчас не работают, я не понимаю, почему пресса всегда делает акцент на иностранцах. Как только иностранец приезжает, вы пишете про его феноменальную тактику. Я сегодня не заметил ничего феноменального в тактике", - отметил футболист. Теперь команды вернутся на поле уже в марте после зимней паузы, болельщики "Спартака" ждут серьезных изменений в игре своей любимой команды. После матча один из болельщиков красно-белых раскритиковал игру команды в разговоре с генеральным директором клуба Томасом Цорном. Функционер деликатно пытался объяснить фанату, что команде необходимо время и после зимней паузы ситуация с результатами улучшится. После 19 матчей "Спартак" идет десятым в турнирной таблице, имея в активе 22 очка, "Ростов" с 34 баллами расположился на третьей строчке. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют с московским "Динамо", а подопечные Карпина проведут встречу на выезде против грозненского "Ахмата".