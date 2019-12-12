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Финал Гран-при по фигурному катанию

Фигурист Самсонов заявил, что бронза финала юниорского Гран-при придаст ему мотивации

Для 14-летнего Самсонова нынешний сезон стал дебютным на международном уровне

МОСКВА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российский фигурист Даниил Самсонов будет работать над собой еще усерднее после завоеванной бронзовой медали в финале юниорского Гран-при. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Соревнования в мужском одиночном юниорском катании в рамках финала в Турине завершились 5 декабря. 14-летний Самсонов, для которого нынешний сезон стал дебютным на международном уровне, занял третье место с результатом 230,19 балла.

"Это большой опыт, который пригодится, чтобы в будущем не волноваться и спокойно делать свою работу. Это мотивация работать усерднее, чтобы в следующем году приехать сюда уже не за бронзовой медалью, а за золотом", - сказал Самсонов.

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Финал Гран-при по фигурному катанию
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