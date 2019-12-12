Международная федерация плавания не видит оснований отбирать у России чемпионаты мира

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) намерена провести в России чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2022 года и чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года. Об этом ТАСС сообщил член бюро FINA, президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

Заседание исполкома бюро FINA прошло в четверг в Кувейте.

"FINA выразила намерение двигаться в выбранном направлении, добавить к этому что-либо сложно, все идет по плану. Оценок решению WADA не давалось, FINA опирается на то, что соглашения на проведение турниров подписаны, рассчитываем, что они будут проведены. Если не произойдет никаких потрясений, все останется как есть. Обсуждения того, надо ли переносить, не было", - сказал Сальников.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение лишить соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Это приведет к санкциям в отношении российского спорта: на четыре года Россия лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом. РУСАДА может оспорить решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 21 дня.