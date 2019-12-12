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Кубок Первого канала

Кудашов: хоккеисты сборной России перенервничали в начале матча со шведами

По словам тренера, россиян также подвела реализация моментов
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Игроки сборной России по хоккею переволновались в начале стартового матча Кубка Первого канала с командой Швеции. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной России Алексей Кудашов.

В четверг сборная России уступила шведам со счетом 3:4.

"Начало было очень робкое, возможно, переволновались и пропустили несколько контратак. Со второго периода взяли игру в свои руки, но и реализация моментов подвела. Создали много, а забили всего три гола. Мы хотим в следующих играх видеть команду, которая была во втором и третьем периодах", - отметил Кудашов.

Место в воротах сборной России занял Александр Самонов, который был заменен после третьей пропущенной шайбы. "Мы учитывали последние игры за клуб, Самонов выдал несколько хороших игр, много бросков отразил, поэтому такой выбор", - пояснил Кудашов.

Все три шайбы в ворота шведов забросили игроки первого звена - Вадим Шипачев и Кирилл Капризов (2). "В сборной собраны все лучшие игроки, все остальные центры сыграли тоже на должном уровне. Первое звено сыграло хорошо, результативно и они имели полное преимущество, когда были на льду. Эта тройка останется без изменений на следующий матч, но команда еще не сыграна, были недоработки", - заключил Кудашов.

Во втором матче на Кубке Первого канала сборная России сыграет с чехами 14 декабря.

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