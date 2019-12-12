Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в первом матче на Кубке Первого канала

В составе сборной Швеции отличились Андре Петерссон (4-я минута), Даниэль Бродин (12), Мальте Стремвалль (22) и Даниэль Заар (53). У россиян шайбы забросили Вадим Шипачев (37) и Кирилл Капризов (52, 54). После третьей пропущенной шайбы тренерский штаб сборной России заменил вратаря - вместо Александра Самонова в игру вступил Илья Сорокин.

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сборная России уступила команде Швеции со счетом 3:4 в первом матче на втором этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала. Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 11719 зрителей.

В другом матче в четверг сборная Чехии обыграла в овертайме команду Финляндии - 4:3. В следующем туре россияне встретятся со сборной Чехии, шведы сыграют с командой Финляндии. Оба матча пройдут 14 декабря.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды. На первом этапе текущего сезона, Кубке Карьяла, победу одержали чехи, сборная России заняла третье место.

Ход матча

До игры первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг сообщил, что все билеты на этот матч были проданы. Причем на игру приехали не только из Москвы и Подмосковья: за воротами можно было обнаружить целую группу ребят в желтых фирменных свитерах воскресенского "Химика", то здесь, то там мелькали болельщики в свитерах СКА, нижегородского "Торпедо", новосибирской "Сибири".

Однако шведов мощь голосовой поддержки "ЦСКА-Арены" отнюдь не смутила - довольно быстро скандинавы открыли счет в матче, большинство реализовал Петерссон, выступающий за московское "Динамо". В середине периода шведы воспользовались ошибкой опытнейшего Вячеслава Войнова, который неудачно пытался выбросить шайбу из своей зоны, и Бродин завершил комбинацию. Россияне хоть и владели инициативой на протяжении всего первого периода, но уступили шведам не только по шайбам, но и по броскам по воротам.

Вдохновить сборную России на победу пытались и болельщики, и организаторы Кубка Первого канала. Прямо перед игрой выступил президент ФХР Владислав Третьяк, поблагодаривший болельщиков за внушительную поддержку, а затем на символическое вбрасывание вышел Марк Эпштейн - сын легендарного тренера Николая Эпштейна, который 27 декабря отпраздновал бы свое 100-летие. Во втором периоде шведы забросили третью шайбу, после чего наставник россиян Алексей Кудашов принял решение поменять вратаря команды Самонова на Сорокина.

Год назад на Кубке Первого канала россияне также в первом матче проигрывали шведам 0:2, но все-таки выиграли по буллитам. Гол во втором периоде Шипачева сохранил надежду на спасение. В третьем периоде хороший момент имел партнер Шипачева по звену Михаил Григоренко, не попав по пустым воротам.

Последняя десятиминутка третьего периода вышла особенно насыщенной на голы: на 52-й минуте встречи Рафиков прострелил слева на Капризова, который вернул надежду болельщиков на положительный исход встречи, но ненадолго, так как спустя минуту Заар вновь увеличил преимущество шведов до двух шайб. Но через некоторое время Капризов отметился дублем, доведя разницу в счете до одной шайбы. Концовку российская сборная провела вшестером, сняв голкипера, но сравнять счет так и не сумела - 4:3 в пользу шведов.