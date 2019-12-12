Капризов: сборной России по хоккею необходимо улучшить игру в большинстве

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Хоккеистам сборной России нужно улучшить реализацию численного преимущества в следующих матчах Кубка Первого канала. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Кирилл Капризов.

В четверг в стартовом матче Кубка Первого канала сборная России уступила шведам со счетом 3:4. Россияне реализовали только одно большинство из семи попыток.

"Игра в большинстве не очень хорошо получалась, бывали моменты, что не могли войти в зону - этот компонент нужно улучшать. Мы много удалений сегодня зарабатывали, но не реализовывали. Начало игры не очень хорошее получилось, пропустили ненужные голы. Где-то, может быть, перегорели, неправильно действовали, иногда бежали в никуда, я тоже удалился, когда не должен был", - отметил Капризов.

"Потом пропустили третью шайбу, пропустили контратаку два в один. После этого стали правильно играть, появились моменты и забили голы" - добавил он.

Капризов, забросивший две шайбы, действовал в первом звене с одноклубником из ЦСКА Михаилом Григоренко и центрфорвардом "Динамо" Вадимом Шипачевым. "Вадика все знают, с ним приятно играть, он все видит - одно удовольствие" - заключил Капризов.

Во втором матче Кубка Первого канала сборная России сыграет с командой Чехии 14 декабря.