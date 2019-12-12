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Кубок Первого канала

Шипачев: хоккеистам сборной России не повезло в матче Кубка Первого канала со шведами

Россияне проиграли со счетом 3:4

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сборной России по хоккею немного не повезло в стартовом матче Кубка Первого канала с командой Швеции. Такое мнение журналистам высказал нападающий российской сборной Вадим Шипачев.

В четверг сборная России уступила шведам со счетом 3:4.

"Вышли на игру, эмоции перехлестнули, мы играем дома, много зрителей пришло, хотели здорово начать, но с нами сыграла злая шутка, начали нервничать, не контролировали игру. Тренер в первом перерыве сказал, что надо лучше играть, здесь ничего другого и не посоветуешь - ребята все старались, потом перехватили инициативу, но догнать шведов не смогли. Начинать надо здорово, меня швед, красавец, почти сразу разбудил силовым приемом. У них здорово сыграл вратарь, нам не повезло немного", - отметил Шипачев.

Шипачев забросил первую шайбу в составе сборной России с 2017 года. "Я даже не думал, что не забивал за сборную с 2017 года, это никак не влияло, каждая игра за национальную команду - это праздник. Сегодня наше звено классно играло, ребята хорошо помогали, получилось какие-то голы забить, но этого не хватило для победы, значит мы все сыграли не очень. Общий язык с партнерами по звену обычно находится не так быстро, но [Кирилл] Капризов и [Михаил] Григоренко здорово играют, поэтому с ними приятно договариваться, все хорошо", - сказал Шипачев.

Во втором матче Кубка Первого канала сборная России сыграет с командой Чехии 14 декабря.

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