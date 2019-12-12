Дегтярев: сборная России по хоккею слабо провела первые два периода матча со шведами

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Сборной России по хоккею против шведов на Кубке Первого канала надо было сразу играть так, как в третьем периоде. Такое мнение журналистам высказал глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Россияне проиграли в первом матче второго этапа Евротура команде Швеции со счетом 3:4. Две шайбы из трех россияне забросили в третьем периоде.

"Играли слабо первые два периода, видимо, не хватало физической формы, запала. Но в третьем периоде совсем другая картина, сразу было видно, что тренер проделал работу, - сказал Дегтярев. - Надо сразу начинать играть так, как в третьем периоде, тогда придут победы. Может, перегорели немного, настрой немного не тот, было много неточных пасов, много теряли шайбу, мало шли по центру, но молодцы, что потом собрались".

Дегтярев был избран в состав правления Федерации хоккея России в апреле прошлого года.

"Коллектив в ФХР очень современный, применяются новые методики, очень нравится новая программа подготовки тренеров и хоккеистов, все методики рассылаются по регионам, я это точно знаю, езжу по регионам. Федерация использует экспертное мнение, потому что у нее сильная управленческая команда. Мне нравится, как она организуют маркетинг, как работает с болельщиками. Хорошо развивается женский хоккей, следж-хоккей, это важно", - подчеркнул Дегтярев.