Чалов: футболисты ЦСКА хотели порадовать болельщиков в последнем матче года

ТАСС, 13 декабря. Игроки российского футбольного клуба ЦСКА хотели порадовать своих болельщиков в заключительной встрече 2019 года против испанского "Эспаньола" в Лиге Европы. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал нападающий команды Федор Чалов.

ЦСКА в заключительном туре обыграл в Барселоне местный "Эспаньол" со счетом 1:0. Победа стала единственной для армейцев на групповом этапе.

"Нужно было так играть раньше. Мы хотели порадовать наших болельщиков в последнем матче, чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск. Конечно, могли забить больше мячей, но главное, что победили", - сказал Чалов.

По словам полузащитника Ивана Облякова, настрой у ЦСКА в этом матче был боевым. "Выходили играть за свою страну, за семью, за очки в рейтинг. Было достаточно голевых моментов. Смогли выиграть и закончили год на мажорной ноте", - подчеркнул Обляков.

ЦСКА с пятью очками занял последнее место в группе H. В плей-офф вышли "Эспаньол" (11 очков) и болгарский "Лудогорец" (8). Третье место в группе занял венгерский "Ференцварош".