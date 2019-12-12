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Лига Европы

ЦСКА обыграл "Эспаньол" и завершил выступление в Лиге Европы

Единственный мяч забил Никола Влашич
Описание
© EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

ТАСС, 13 декабря. Футболисты российского ЦСКА со счетом 1:0 победили на выезде испанский "Эспаньол" в матче шестого тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча прошла в Барселоне.

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Единственный мяч на 84-й минуте забил Никола Влашич. Победа стала первой для армейцев на групповом этапе. Предыдущая встреча против "Эспаньола" завершилась победой испанцев со счетом 2:0.

ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф после матча пятого тура против болгарского "Лудогорца", который завершился со счетом 1:1. "Лудогорец" в параллельной встрече шестого тура сыграл вничью на своем поле с венгерским "Ференцварошем" (1:1).

По итогам шести матчей ЦСКА с пятью очками занял последнее место в группе H. Первым стал "Эспаньол" (11), вторым - "Лудогорец" (8). Обе команды сыграют в плей-офф Лиги Европы. Третье место в группе занял "Ференцварош" (7).

Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 16 декабря в швейцарском городе Ньон.

Лига Европы-2019/20. Группа Н
МестоКомандаИВНПМО
1"Эспаньол"632112-411
2"Лудогорец"622210-108
3"Ференцварош"61415-77
4ЦСКА61233-95
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Лига Европы
Определились все участники 1/16 финала Лиги Европы
Жеребьевка этой стадии пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне
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