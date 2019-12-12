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Россия лишилась шансов заявить шесть клубов в еврокубки на сезон-2021/22

В 2021 году Россия сможет делегировать в еврокубки пять клубов - две команды пройдут в Лигу чемпионов, одна сыграет в Лиге Европы, две - в новом турнире УЕФА под названием "Лига конференций"
Футболисты "Краснодара" Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Футболисты "Краснодара"
© Андрей Шрамко/ТАСС

ТАСС, 12 декабря. Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия потеряла математические шансы догнать идущую шестой Португалию и не сможет заявить в еврокубки на сезон-2021/22 шесть клубов.

Это произошло после того, как в четверг последний представитель России, сохранявший шансы на выход в плей-офф Лиги Европы, "Краснодар", в матче шестого тура группового этапа на выезде проиграл испанскому "Хетафе" (0:3) и не смог выйти в 1/16 финала турнира.

Ранее петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" завершили выступление в еврокубках, заняв последние места в своих группа в Лиге чемпионов, а столичный ЦСКА еще до завершения группового турнира Лиги Европы потерял шансы на продолжение борьбы в турнире. Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" не смогли пробиться в основную сетку Лиги Европы, проиграв в квалификационных раундах.

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Россия могла рассчитывать на возвращение на шестое место в таблице коэффициентов УЕФА только при условии, что "Краснодар" не только выйдет в 1/16 финала Лиги Европы, но и выступит в турнире сверхуспешно. При этом португальские клубы, также вышедшие в плей-офф еврокубка, должны были вылететь в первом же раунде игр на выбывание, не одержав ни одной победы и ни разу не сыграв вничью.

Поскольку этого не произошло, в 2021 году Россия сможет делегировать в еврокубки пять клубов - две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая - с третьего квалификационного раунда), одна сыграет в Лиге Европы (раунд плей-офф), две - в новом турнире УЕФА под названием "Лига конференций" (третий и второй квалификационный раунды).

На данный момент в активе России в таблице коэффициентов УЕФА остается 45,216 балла, Португалия набрала 48,049 балла. Таким образом, разница между шестой и седьмой строчками в таблице составляет 2,833 балла.

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 балла. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.

Таблица коэффициентов УЕФА
СтранаСуммарный коэффициентКлубы (стартовало/осталось)
1Испания97,7127/7
2Англия85,8917/7
3Германия68,2127/7
4Италия66,3677/5
5Франция56,0826/3
6Португалия48,0495/4
7Россия45,2166/0
8Бельгия37,1005/2
9Нидерланды35,1505/3
10Украина33,5005/2
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