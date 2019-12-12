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Российские клубы впервые за 18 лет не сыграют в весенней части еврокубков

В четверг "Краснодар" последним из российских команд лишился шансов на выход в плей-офф
Трофей Лиги Европы EPA-EFE/ALEXANDRE DIMOU
Описание
Трофей Лиги Европы
© EPA-EFE/ALEXANDRE DIMOU

ТАСС, 12 декабря. Весенняя стадия еврокубковых турниров впервые с сезона-2001/02 пройдет без участия российских футбольных клубов.

В четверг "Краснодар" в гостях проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, занял третье место в своей группе и последним из российских команд лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков. Также в группе C играли швейцарский "Базель" и турецкий "Трабзонспор".

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Ранее без весенней стадии Лиги чемпионов остались санкт-петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", занявшие в своих группах последние места. "Зенит" играл в одной группе с немецким "Лейпцигом", французским "Лионом" и португальской "Бенфикой", "Локомотив" - с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером". Московский ЦСКА, который свой матч шестого тура группового этапа Лиги Европы проведет позднее в четверг, досрочно занял последнее, четвертое место в группе с испанским "Эспаньолом", болгарским "Лудогорцем" и венгерским "Ференцварошем". Тульский "Арсенал" и московский "Спартак" начинали выступление в Лиги Европы с квалификации - "Арсенал" во втором отборочном раунде проиграл азербайджанскому "Нефтчи", "Спартак" в третьем раунде обыграл швейцарский "Тун", а в раунде плей-офф уступил португальской "Браге".

В предыдущий раз российские клубы не играли в еврокубках весной в сезоне-2001/02. Тогда московские "Спартак" и "Локомотив" не смогли выйти из группы первого группового этапа Лиги чемпионов. "Спартак" в своей группе, в которой также играли немецкая "Бавария", чешская "Спарта" и голландский "Фейенорд", занял четвертое место, а "Локомотив", начавший выступление в турнире с третьего квалификационного раунда и обыгравший там австрийский "Тироль", в группе с испанским "Реалом", итальянской "Ромой" и бельгийским "Андерлехтом" стал третьим и продолжил выступление в Кубке УЕФА, где в третьем раунде турнира уступил израильскому "Хапоэлю" (матчи с командой из Тель-Авива проходили в ноябре-декабре 2001 года).

В Кубке УЕФА того сезона играли еще четыре команды - махачкалинский "Анжи", московское "Торпедо" и новороссийский "Черноморец" проиграли в первом раунде, уступив соответственно шотландскому клубу "Рейнджерс", английскому "Ипсвичу" и испанской "Валенсии", а московское "Динамо" дошло до второго раунда соревнований, обыграв "Биркиркару" из Мальты и уступив "Рейнджерс".

Российские команды еще трижды не участвовали в еврокубках весной - в сезонах-1994/95, 1996/97 и 1999/00.

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