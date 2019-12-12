"Краснодар" разгромно проиграл "Хетафе" и не сумел выйти в плей-офф Лиги Европы

ХЕТАФЕ /Испания/, 12 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Краснодар" проиграл в гостях испанскому "Хетафе" со счетом 0:3 в заключительном, шестом матче группового этапа Лиги Европы и не сумел пробиться в 1/16 финала турнира. Голы в матче забили Леандро Кабрера (76-я минута), Хорхе Молина (78) и Роберт Кенеди (86). На 88-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник "Краснодара" Александр Мартынович. Для прохода в плей-офф "Краснодару" требовалась победа в заключительной встрече, независимо от результата параллельного матча. В первой игре команд российский клуб уступил дома со счетом 1:2. "Краснодар" второй раз в истории не смог выйти в плей-офф Лиги Европы, впервые это произошло в сезоне-2014/15, который был дебютным для команды в еврокубках.

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В параллельном матче группы C швейцарский "Базель", который досрочно обеспечил себе выход из группы, обыграл дома турецкий "Трабзонспор" со счетом 2:0. "Краснодар" занял третье место в турнирной таблице, набрав девять очков в шести матчах. Первым стал "Базель" (13), вторым - "Хетафе" (12), эти клубы вышли в плей-офф турнира. Последнее место в таблице занял "Трабзонспор" (1). Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне. Еврокубковая весна без российских команд "Краснодар" вышел на решающую встречу с соперником по турнирной таблице по схеме, отличающейся от предыдущих трех матчей команды в Лиге Европы, где были одержаны победы. Главный тренер команды Сергей Матвеев был вынужден сыграть в два форварда, которыми стали швед Маркус Берг и россиянин Иван Игнатьев. Ранее команда играла в три нападающих с Ари на острие, но бразилец пропускал заключительный матч в связи с дисквалификацией. В сравнении с последней встречей, на поле не вышел шведский полузащитник Кристофер Ольссон, также команде из-за травм не могли помочь полузащитники Реми Кабелла, Виктор Классон и Мануэл Фернандеш.

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Несмотря на важность встречи, болельщиков на трибунах 17-тысячного стадиона "Колисеум Альфонсо Перес" было немного. Причиной тому, возможно, стал дождь. К сожалению для болельщиков, лишь над одной трибуной стадиона есть козырек, который спас собравшихся там зрителей от непогоды. Российскую команду в матче должны были поддержать около 100 человек, но за воротами Станислава Крицюка в первом тайме российских болельщиков было на взгляд вдвое меньше. Первый тайм прошел под подавляющим преимуществом испанцев, "Краснодар" в отсутствие Ари не мог успешно выстроить атаку, а во второй половине испанцы только продолжали наращивать давление и создавать моменты. Все голы встречи уместились в десять минут: сначала Кабрера открыл счет на 76-й минуте, а спустя некоторое время Молина эффектным ударом упрочил преимущество хозяев. На 86-й минуте Кенеди установил финальную точку, довершив разгром - 3:0. Как и в матче с "Базелем" у "Краснодара" не обошлось без удалений в концовке - на 88-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул капитан команды Мартынович. В текущем сезоне "Краснодар" стал последним российским клубом, прекратившим участие в еврокубках. Ранее последними в своих группах Лиги чемпионов стали санкт-петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", а также ЦСКА, который за тур до конца обеспечил себе последнее место в группе Н Лиги Европы.