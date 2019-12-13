Колосков назвал позором российского футбола выступление клубов в еврокубках

В четверг "Краснодар" в гостях проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, занял третье место в своей группе и последним из российских команд лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков. Ранее без весенней стадии Лиги чемпионов остались санкт-петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", занявшие в своих группах последние места. Кроме того, московский ЦСКА также стал последним в своей группе и не сыграет в плей-офф Лиги Европы, таким образом, весенняя стадия еврокубков впервые с сезона-2001/02 пройдет без участия российских футбольных клубов. Данные результаты не позволят России заявить в еврокубки на сезон-2021/22 шесть клубов.

"Оценка однозначная - это просто провал, вряд ли кто-то мог прогнозировать, что так дружно все шесть команд выступят - две вылетят на предварительном раунде, не дойдя до группового (московский "Спартак" и тульский "Арсенал" выбыли из Лиги Европы на стадии квалификации - прим. ТАСС), остальные покинут турниры до плей-офф, - сказал Колосков. - Причем в Лиге чемпионов обе команды на последнем месте, удручающая ситуация, конечно, это беда нашего футбола, и сколько бы ни говорили некоторые руководители, что лига у нас прогрессирует, команды становятся сильнее, в финансовом плане окрепли, закупаем качественных легионеров, на практике всего этого нет. И все эти усилия, которые предпринимал РФС в связи с просьбами клубов и лиги о замене системы, послаблении лимита на легионеров, ни к чему не привели. Эти меры не только не помогли нам сохранить позиции в рейтинге, но и в какой-то степени опозорили российский футбол".

"Нужно больше тренироваться"

Колосков отметил, что российские клубы проигрывали заслуженно. "Мы проигрываем не только по счету - он в какой-то мере может быть случайным, мы уступаем по игре, по всем показателям, и даже наш чемпион "Зенит" из группы, где он должен был бороться за первое место, не вышел и выглядел достаточно беспомощно, и все разговоры о том, что нам не хватает игровой практики на сильном уровне, конкуренции, что нам надо увеличить количество команд и повысить интенсивность - это глас вопиющего в пустыне", - добавил собеседник агентства.

"Есть истина - как тренируешься, так и играешь, ничего другого никто не изобрел, но надо понимать смысл каждой тренировки, какую пользу она должна приносить для развития уровня футболистов, повышения класса команд, это системная проблема нашего футбола, зависящая от качества тренировочного процесса, мы проигрываем единоборства, не в состоянии контролировать мяч и не бьем по воротам. Сейчас предстоит тренерская конференция РФС, и я думаю, что там на эту тему надо очень серьезно разговаривать, а то, что творится в Юношеской лиге УЕФА - это просто катастрофа, где же все наши академии? Наша главная проблема в том, что мы плохо тренируемся", - сказал Колосков.