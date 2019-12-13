Газзаев считает коллективным провалом результаты российских футбольных клубов в еврокубках

"К сожалению, это коллективное провальное выступление наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, сложилось такое впечатление, что для наших команд в еврокубках главное не результат, а участие, - сказал Газзаев, под руководством которого ЦСКА в 2005 году выиграл Кубок УЕФА. - Нам необходимо улучшать качество футбола в России, мы отстаем от современного европейского футбола по уровню технического оснащения, тактической подготовки и кругозора, функциональной готовности и, самое главное, по психологической уверенности, все это - методика организации тренировочного процесса. По выступлениям клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также по игре национальной сборной оценивается уровень футбола в нашей стране, об этом надо думать всегда".

В четверг "Краснодар" в гостях проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 0:3 в заключительном туре группового этапа Лиги Европы, занял третье место в своей группе и последним из российских команд лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков. Ранее без весенней стадии Лиги чемпионов остались санкт-петербургский "Зенит" и московский "Локомотив", занявшие в своих группах последние места. Кроме того, московский ЦСКА также стал последним в своей группе и не сыграет в плей-офф Лиги Европы. Весенняя стадия еврокубков впервые с сезона-2001/02 пройдет без участие российских клубов. Данные результаты не позволят России заявить в еврокубки на сезон-2021/22 шесть клубов.