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Крах еврокубковых надежд. "Зенит", "Локомотив", ЦСКА и "Краснодар" остались не у дел

© Михаил Терещенко/ТАСС
Российские футбольные клубы впервые за 18 лет не сыграют в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы

В ночь на пятницу завершилась групповая стадия второго по значимости еврокубкового турнира — Лиги Европы. По ее итогам российские клубы не смогли пробиться в плей-офф — "Краснодар" в своей группе стал третьим, а московский ЦСКА завершил эту еврокубковую кампанию на последнем месте. Во вторник и среду представлявшие страну в Лиге чемпионов петербургский "Зенит" и столичный "Локомотив" заняли в своих квартетах последние места. ТАСС рассказывает об одной из самых неудачных еврокубковых кампаний для российского футбола в XXI веке.

Этот еврокубковый сезон начинали шесть российских клубов, но только трем из них было гарантировано участие в групповой стадии. "Зенит" и "Локомотив", как занявшие первое и второе места в прошлом розыгрыше чемпионата России, попали в основную сетку Лиги чемпионов, тогда как ЦСКА, финишировавший четвертым, напрямую вошел в число участников групповой стадии Лиги Европы. Ставший третьим "Краснодар" начинал кампанию с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где сенсационно по сумме двух матчей прошел португальский "Порту" (0:1 — дома, 3:2 — на выезде), но в заключительной стадии отбора дважды уступил греческому "Олимпиакосу" (0:4 — на выезде, 1:2 — дома) и отправился во второй по значимости еврокубок.

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До его групповой стадии так и не смогли добраться еще два российских клуба. Так, занявший шестое место в прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) тульский "Арсенал" получил возможность дебютировать в еврокубках, но путь его в Лиге Европы оказался коротким — обновившая состав российская команда во втором квалификационном раунде дважды проиграла азербайджанскому "Нефтчи" (0:1 — дома, 0:3 — на выезде) и покинула международную арену. Занявший пятое место "Спартак" летом также в значительной мере обновил состав, расставшись сразу с несколькими ключевыми игроками из чемпионского состава сезона-2016/17. Им на смену пришли молодые футболисты, но занимавший на тот момент пост главного тренера красно-белых Олег Кононов не смог быстро придумать, как именно использовать исполнителей, оказавшихся в его распоряжении. Чтобы преодолеть сопротивление швейцарского "Туна" (3:2 — на выезде, 2:1 — дома) в третьем квалификационном раунде, класса у спартаковцев хватило, а уже в раунде плей-офф десятикратные чемпионы страны безоговорочно капитулировали перед португальской "Брагой" (0:1 — на выезде, 1:2 — дома).

Таким образом, в Лигу чемпионов представлять Россию отправились "Зенит" и "Локомотив", а в Лигу Европы — ЦСКА и "Краснодар". На жеребьевке обоих еврокубков в конце августа в Монако определились соперники каждой из команд: соперниками петербуржцев стали португальская "Бенфика", французский "Лион" и немецкий "Лейпциг", а железнодорожников — итальянский "Ювентус", испанский "Атлетико" и немецкий "Байер", армейцев — болгарский "Лудогорец", испанский "Эспаньол" и венгерский "Ференцварош", а краснодарцев — швейцарский "Базель", испанский "Хетафе" и турецкий "Трабзонспор".

Болельщикам, не очень пристально следящим за европейским футболом, могло показаться, что со жребием не повезло только "Локомотиву" и "Краснодару", тогда как "Зенит" и ЦСКА должны были решать задачу по выходу из группы. Впрочем, сразу по итогам жеребьевки в Монако представители руководства российских клубов в разговоре с ТАСС отмечали, что соперники им попали непростые. Но они вряд ли могли представить, насколько неудобными окажутся эти команды на футбольном поле, а не на бумаге.

Пути разные — итог один

Для "Зенита" и "Локомотива" выступление в групповом турнире Лиги чемпионов сложилось по-разному. Петербуржцы подходили к матчу заключительного шестого тура против "Бенфики" на ее поле, занимая второе место, и, несмотря на счет 0:3 в концовке, до последних минут сохраняли шансы как минимум на то, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы — ничья во встрече между "Лионом" и "Лейпцигом" (2:2) привела к тому, что португальский клуб обошел чемпиона России, оставив его без еврокубковой весны. У москвичей ситуация была иной — после стартовой победы над "Байером" (2:1) на его поле железнодорожники потерпели пять поражений подряд. Сине-бело-голубые набрали в своей группе семь очков, а железнодорожники всего три, но, несмотря на четыре очка разницы, команды остались в своих квартетах на четвертых местах.

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Для обоих коллективов во многом определяющими оказались спаренные матчи в третьем и четвертом турах — "Зенит" и "Локомотив" в этих играх уступили "Лейпцигу" (1:2 — на выезде, 0:2 — дома) и "Ювентусу" (1:2 на выезде и дома) соответственно. В Лейпциге петербуржцы вели в счете, но в стартовые 15 минут второго тайма пропустили два мяча и не сумели ничего противопоставить сопернику, а на своем поле они пропустили перед самым перерывом и ближе к середине второй 45-минутки. Железнодорожники, в свою очередь, в Турине сенсационно открыли счет на исходе получаса игры и удерживали победный результат вплоть до 77-й минуты — за две минуты аргентинец Пауло Дибала оформил дубль, перечеркнув все старания игроков команды Юрия Семина. В Москве итальянскому топ-клубу посчастливилось открыть счет в самом начале игры, Алексей Миранчук сумел восстановить равенство, но в уже в компенсированное ко второму тайму время гости вырвали победу.

Спорт не терпит сослагательного наклонения, но картина для "Зенита" и "Локомотива" могла быть иной, если бы они лучше провели эти встречи. Также клубы могут сетовать на то, что в отдельных играх не могли рассчитывать на нескольких важных игроков основного состава, у "Зенита" это число колебалось от двух до трех, у "Локомотива" — от двух до четырех.

От "Локомотива" в группе с двумя топ-клубами и крепким представителем чемпионата Германии изначально не ждали ничего сверхъестественного, единственная победа над "Байером" на старте сезона была встречена как приятный сюрприз. А в конце года накопившаяся физическая и эмоциональная выхолощенность дала о себе знать — железнодорожники потерпели четыре поражения подряд. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал тот факт, что его команда стала четвертой в группе D Лиги чемпионов следующим образом: "Что касается итогового положения, то объективно находимся на своем месте в таблице".

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"Зениту" в группе с примерно равными по силам соперниками не хватило везения. Команда Сергея Семака провела два неплохих матча против "Лиона", но не сумела обыграть французский клуб на его поле. Также петербуржцы в целом здорово провели домашнюю игру против "Бенфики" и вели со счетом 3:0, когда вратарь сине-бело-голубых Андрей Лунев пропустил мяч в ближнюю девятку после удара Рауля де Томаса из-за пределов штрафной. В итоге этот гол повлиял на расстановку сил в группе G.

Главный тренер петербуржцев на послематчевой пресс-конференции отметил, что не стоит драматизировать четвертое место "Зенита" в группе с "Лейпцигом", "Лионом" и "Бенфикой". "Конечно, такой результат нас не устраивает, но это не катастрофа". С ним не согласился гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев, в комментарии ТАСС он так высказался о итоговом результате команды на международной арене: "Сели в лужу, наша европейская кампания закончилась фиаско. Крах европейских надежд, шесть букв, вторая "и" — фиаско".

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

Болезнь роста и неоправданные надежды

Для ЦСКА эта еврокубковая кампания стала одной из худших в XXI веке. В Кубке УЕФА/Лиге Европы меньше очков армейцы набрали только в сезоне-2005/06 — тогда в команды на групповом этапе проводили на два матча меньше. В активе красно-синих было четыре очка, а в сезоне-2019/20 — на одно больше. Одновременно в этом сезоне российская команда обновила антирекорд по количеству голов в групповом турнире еврокубков — три мяча в шести играх при девяти пропущенных. До этого худшими для ЦСКА были сезоны 2015/16 и 2016/17, в которых команда в Лиге чемпионов забила по пять мячей.

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Команда Виктора Гончаренко, несмотря на результат, демонстрировала неплохой уровень игры, из матча в матч создавая достаточное количество моментов у ворот соперников. Главными причинами провала ЦСКА стоит назвать проблемы с реализацией и неумение проводить каждую встречу на одном уровне. Самым ярким подтверждением этому является тот факт, что все мячи в этом групповом турнире команда пропустила именно после перерывов.

В шестом туре ЦСКА на выезде провел матч против "Эспаньола", эта игра не имела турнирного значения для обеих команд — российская команда не могла подняться с четвертого места, а испанская еще в ноябре обеспечила себе участие в 1/16 финала Лиги Европы. Армейцы благодаря голу Николы Влашича одержали победу, которая прервала беспроигрышную серию "Эспаньола" в еврокубках в основное время, которая вела отсчет с 23 февраля 2006 года и насчитывала 26 матчей.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев
© Сергей Бобылев/ТАСС

"Краснодар здорово укрепил состав перед первым в истории клуба сезоном в Лиге чемпионов. Команда и ее болельщики предвкушали дебют в групповом турнире, но два поражения от "Олимпиакоса" в раунде плей-офф квалификации с общим счетом 1:6 перечеркнули все надежды. Это сильно ударило по психологии игроков, и те начали выступление в Лиге Европы без должной мотивации, что обернулось поражениями от "Базеля" (0:5) и "Хетафе" (1:2).

После этого российская команда выправила турнирное положение, выдав серию из трех побед. Все для нее решалось в ответной игре против испанского клуба — чтобы выйти в 1/16 финала Лиги Европы "Краснодару" было необходимо побеждать. Российский клуб, дольше всех сохранявший шансы на весеннюю стадию еврокубков, перечеркнул все десятиминуткой в конце второго тайма, за которую "Хетафе" забил три мяча.

Впервые за 18 лет без еврокубковой весны

В новейшей истории российские команды шестой раз не вышли в евровесну и впервые с 2002 года. В сезоне-2001/02 московские "Спартак" и "Локомотив" не смогли выйти из группы первого группового этапа Лиги чемпионов — красно-белые заняли четвертое место в группе с немецкой "Баварией", чешской "Спартой" и голландским "Фейенордом". Железнодорожники, в свою очередь, начинали выступление в турнире с третьего квалификационного раунда, обыграв австрийский "Тироль". После этого команда Юрия Семина выступила в группе с испанским "Реалом", итальянской "Ромой" и бельгийским "Андерлехтом", став там третьей. Путь "Локомотива" продолжился в третьем раунде Кубка УЕФА, где он проиграл израильскому "Хапоэлю" (матчи с командой из Тель-Авива проходили в ноябре — декабре 2001 года).

В Кубке УЕФА того сезона играли еще четыре команды: махачкалинский "Анжи", московское "Торпедо" и новороссийский "Черноморец" проиграли в первом раунде, уступив соответственно шотландскому клубу "Рейнджерс", английскому "Ипсвичу" и испанской "Валенсии", а московское "Динамо" дошло до второго раунда соревнований, обыграв "Биркиркару" с Мальты и уступив "Рейнджерс".

Андрей Михайлов

Теги
Российский футболРоссияМедведев, Александр ИвановичГончаренко, Виктор МихайловичСемин, Юрий ПавловичСемак, Сергей БогдановичКононов, Олег Георгиевич
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