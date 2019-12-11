Роковая ничья. Футболисты "Зенита" не смогли выйти в плей-офф еврокубков

ЛИССАБОН, 11 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" после поражения в заключительном туре предварительного раунда Лиги чемпионов от "Бенфики" со счетом 0:3 вылетел из еврокубков. Однако не только поражение повлияло на неудачный итог кампании, но и ничья в параллельной встрече между французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом" (2:2).
В прошлой игре Лиги чемпионов у "Зенита" дисквалификацию получил Ярослав Ракицкий, поэтому его место в центре обороны занял Йордан Осорио. В среднюю линию вернулся Магомед Оздоев, который не выходил на поле в матче чемпионата России против московского "Динамо", прошедшем 6 декабря. Из-за перебора желтых карточек пропустил встречу и полузащитник Далер Кузяев, но отсутствие Ракицкого повлияло на результат сильнее.
У "Бенфики" примечательным можно было назвать появление на скамейке запасных российского вратаря Ивана Злобина. 22-летний уроженец Тюмени, являющийся воспитанником "Академии футбола имени Юрия Коноплева", играет в Португалии с 2015 года. Не сумев закрепиться в основе московского ЦСКА, Злобин перешел в "Лейрию", владельцем которой был россиянин Александр Толстиков. Он активно способствовал переходу в свою команду молодых российских футболистов.
После игр за "Лейрию" на Злобина обратила внимание "Бенфика", которая в 2016 году взяла голкипера в аренду на полгода. Когда соглашение завершилось, лиссабонский клуб заключил с игроком полноценный контракт. За три года Злобин провел за вторую команду "Бенфики" 64 матча, в текущем сезоне он находится в основном составе, выходя на поле в кубковых встречах. Злобин сыграл в двух матчах Кубка Португалии и не пропустил в них ни разу.
Перед началом встречи зрители почтили минутой молчания скончавшегося в воскресенье на 98-м году жизни экс-нападающего "Бенфики" Рожерио Пипи. Он три раза становился чемпионом Португалии и шесть раз выигрывал Кубок Португалии вместе с командой. При этом в розыгрышах второго по значимости национального турнира Пипи два раза становился лучшим бомбардиром.
Пенальти повлиял на исход игры
Судьба еврокубковых кампаний "Зенита" и "Бенфики" зависела не только от результата очного матча, но и от исхода параллельной встречи, в которой "Лион" принимал на своем поле лидера группы "Лейпциг". Португальскому клубу было тяжелее, так как для гарантированного продолжения борьбы в еврокубках нужно было обязательно выигрывать с разницей в три мяча и более, надеясь на ничью или победу "Лиона".
Однако поражение не лишало "Зенит" шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого ему была бы необходима победа "Лейпцига". Если бы "Лион" набирал очки, то поражение оставляло шансы "Зениту" и на плей-офф Лиги Европы. Нужно было только забивать "Бенфике" больше одного мяча или уступать с разницей в один гол.
По итогам первого тайма сложилось ощущение, что "Зенит" с легкостью отражает атаки хозяев на ворота Михаила Кержакова. Стартовая половина завершилась нулевой ничьей, такой результат выводил петербургский клуб в плей-офф. Неприятности начались во втором тайме, когда после ошибки Бранислава Ивановича точный удар нанес Франко Черви. Спустя восемь минут "Зенит" остался вдесятером - Дуглас Сантос получил вторую желтую карточку за игру рукой в своей штрафной и был удален, а Пицци уверенно реализовал пенальти.
"Мы отталкивались от своей игры, но пропустили быстрый гол во втором тайме. Пенальти стал отправной точкой, они хорошо держали мяч. Нам нужно было забивать, но не получилось", - сказал после игры полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин.
Только на 78-й минуте гости впервые пробили в створ ворот, создав опасный момент. Голкипер "Бенфики" Одиссеас Влаходимос вытащил мяч, который Сердар Азмун направлял под перекладину. Минуту спустя иранец после подачи углового срезал мяч в свои ворота.
"Течение первого тайма нас устраивало. Однако удаление и пропущенный мяч во втором тайме не поспособствовали удачному исходу. Не вижу здесь связи с результатом параллельного матча. Дело в наших ошибках", - сказал после игры Семак.
Семь очков не спасли
"Зенит" долго сохранял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, так как "Лейпциг" практически весь матч вел в счете. Только за восемь минут до конца основного времени "Лион" забил необходимый мяч и выбрался на вторую строчку. Немецкая команда не спасла, а крупное поражение "Бенфике" оставило "Зенит", чей состав был собран для решения важных задач в Европе, без еврокубков. По словам Семака, это повлияет на подготовку "Зенита" к весенней части чемпионата.
"Мы остались без евровесны, поэтому скорректируем подготовку. Добавится еще один сбор, но из отпуска игроки выйдут по плану", - сказал Семак. Также тренер добавил, что катастрофической ситуацию назвать нельзя, так как команда давно уже не играла в Лиге чемпионов.
"Зенит" набрал семь очков, которых обычно хватает для выхода с третьего места в 1/16 финала Лиги Европы. Однако в этот раз российский клуб стал пятой командой, которой не хватило семи баллов для продолжения борьбы.
В прошлом сезоне такая же участь постигла столичный ЦСКА, при этом армейцы дважды обыграли мадридский "Реал" (1:0, 3:0). Семь очков не позволили им обойти чешскую "Викторию" из-за результата личных встреч. В сезоне-2003/04 осталось без весенней части еврокубков киевское "Динамо", которое выступало в одной группе с московским "Локомотивом". Ничья киевлян дома с итальянским "Интером" в последнем туре тогда позволила выйти в плей-офф железнодорожникам.
В другой группе того же розыгрыша при равенстве очков с шотландским "Селтиком" на последнем месте остался бельгийский "Андерлехт". Такая же ситуация сложилась и в сезоне-2006/07, когда "Бенфика" по личным встречам обошла датский "Копенгаген".
Пары 1/8 финала Лиги чемпионов определятся по итогам жеребьевки, которая пройдет 16 декабря в Ньоне. Тогда же узнают своих соперников по плей-офф и участники Лиги Европы.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|"Лейпциг"
|6
|3
|2
|1
|10-8
|10
|2
|"Лион"
|6
|2
|2
|2
|9-8
|8
|3
|"Бенфика"
|6
|2
|1
|3
|10-11
|7
|2
|"Зенит"
|6
|2
|1
|3
|7-9
|7