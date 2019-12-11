Роковая ничья. Футболисты "Зенита" не смогли выйти в плей-офф еврокубков

ЛИССАБОН, 11 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб "Зенит" после поражения в заключительном туре предварительного раунда Лиги чемпионов от "Бенфики" со счетом 0:3 вылетел из еврокубков. Однако не только поражение повлияло на неудачный итог кампании, но и ничья в параллельной встрече между французским "Лионом" и немецким "Лейпцигом" (2:2).

В прошлой игре Лиги чемпионов у "Зенита" дисквалификацию получил Ярослав Ракицкий, поэтому его место в центре обороны занял Йордан Осорио. В среднюю линию вернулся Магомед Оздоев, который не выходил на поле в матче чемпионата России против московского "Динамо", прошедшем 6 декабря. Из-за перебора желтых карточек пропустил встречу и полузащитник Далер Кузяев, но отсутствие Ракицкого повлияло на результат сильнее.

У "Бенфики" примечательным можно было назвать появление на скамейке запасных российского вратаря Ивана Злобина. 22-летний уроженец Тюмени, являющийся воспитанником "Академии футбола имени Юрия Коноплева", играет в Португалии с 2015 года. Не сумев закрепиться в основе московского ЦСКА, Злобин перешел в "Лейрию", владельцем которой был россиянин Александр Толстиков. Он активно способствовал переходу в свою команду молодых российских футболистов.

После игр за "Лейрию" на Злобина обратила внимание "Бенфика", которая в 2016 году взяла голкипера в аренду на полгода. Когда соглашение завершилось, лиссабонский клуб заключил с игроком полноценный контракт. За три года Злобин провел за вторую команду "Бенфики" 64 матча, в текущем сезоне он находится в основном составе, выходя на поле в кубковых встречах. Злобин сыграл в двух матчах Кубка Португалии и не пропустил в них ни разу.

Перед началом встречи зрители почтили минутой молчания скончавшегося в воскресенье на 98-м году жизни экс-нападающего "Бенфики" Рожерио Пипи. Он три раза становился чемпионом Португалии и шесть раз выигрывал Кубок Португалии вместе с командой. При этом в розыгрышах второго по значимости национального турнира Пипи два раза становился лучшим бомбардиром.

Пенальти повлиял на исход игры

Судьба еврокубковых кампаний "Зенита" и "Бенфики" зависела не только от результата очного матча, но и от исхода параллельной встречи, в которой "Лион" принимал на своем поле лидера группы "Лейпциг". Португальскому клубу было тяжелее, так как для гарантированного продолжения борьбы в еврокубках нужно было обязательно выигрывать с разницей в три мяча и более, надеясь на ничью или победу "Лиона".

Однако поражение не лишало "Зенит" шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого ему была бы необходима победа "Лейпцига". Если бы "Лион" набирал очки, то поражение оставляло шансы "Зениту" и на плей-офф Лиги Европы. Нужно было только забивать "Бенфике" больше одного мяча или уступать с разницей в один гол.