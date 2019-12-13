Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче Кубка Первого канала с чехами

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Голкипер московского ЦСКА Илья Сорокин будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче Кубка Первого канала с командой Чехии. Об этом журналистам сообщил главный тренер российской сборной Алексей Кудашов.

"С командой Чехии начнет Сорокин, - сказал Кудашов. - Мы будем досконально разбирать сборную Чехии. Это очень хорошая команда, которая надежна в обороне и хороша в атаке. Есть исполнители, хорошо играют на результат, сбалансированная команда, умеет терпеть".

В пятницу на тренировке сборной России отсутствовали нападающие Александр Барабанов, Дамир Жафяров, Никита Сошников и защитник Артем Сергеев. "У них небольшие повреждения, решили дать им больше времени восстановиться. Их участие в завтрашней игре возможно, мы завтра с утра будем решать", - сообщил Кудашов.

В четверг сборная России в стартовом матче Кубка Первого канала уступила шведам со счетом 3:4, однако пары защитников российской команды на тренировке остались неизменными. "По вчерашним пропущенным голам - дело не в защитниках. Были провалы, пропускали контратаки", - пояснил главный тренер сборной России.

Кубок Первого канала завершится 15 декабря. В заключительный день турнира сборная России сыграет с финнами на футбольной "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге.