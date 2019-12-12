Праздник не удался. Сборная России проиграла в первом матче домашнего этапа Еврохоккейтура

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 3:4 в стартовом матче домашнего этапа Еврохоккейтура - Кубка Первого канала. Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в Москве в присутствии 11719 зрителей. Перед игрой с приветственным словом выступил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк, поблагодаривший болельщиков за внушительную поддержку. Затем на символическое вбрасывание вышел Марк Эпштейн - сын легендарного тренера Николая Эпштейна, которому 27 декабря исполнилось бы 100 лет.

Шведов мощь голосовой поддержки "ЦСКА-Арены" отнюдь не смутила, а российские хоккеисты, по словам главного тренера Алексея Кудашова, немного перенервничали. Довольно быстро скандинавы открыли счет в матче, большинство реализовал Андре Петерссон, выступающий за московское "Динамо". В середине периода шведы воспользовались ошибкой опытнейшего Вячеслава Войнова, который неудачно пытался выбросить шайбу из своей зоны, и Даниэль Бродин завершил комбинацию. Россияне хоть и владели инициативой на протяжении всего первого периода, но уступили шведам не только по шайбам, но и по броскам по воротам (8:10). Болельщики изо всех сил старались вдохновить сборную России на победу. Но в начале второго периода российские хоккеисты пропустили контратаку, которую точным броском завершил форвард "Сочи" Мальте Стрёмвалль. После этого Кудашов принял решение заменить вратаря Александра Самонова на Илью Сорокина. Голкипер ЦСКА перед началом турнира рассматривался в качестве основного и выбор Самонова на стартовый матч домашнего турнира удивил многих. Бенефис Шипачева и Капризова На протяжении всей встречи ударное звено сборной России (Михаил Григоренко - Вадим Шипачев - Кирилл Капризов) переигрывало соперников и создавало моменты у ворот голкипера ЦСКА и сборной Швеции Ларса Юханссона. Наконец, это материализовалось в гол Шипачева в концовке второго периода. В начале третьей 20-минутки хороший момент имел Григоренко, но он не попал по пустым воротам.

Последняя 10-минутка третьего периода вышла особенно насыщенной на голы: на 52-й минуте встречи Рушан Рафиков прострелил слева на Капризова, который сократил преимущество шведов до минимума, но ненадолго, так как спустя минуту Даниэль Заар вновь увеличил преимущество скандинавов до двух шайб. Однако через некоторое время Капризов забросил свою вторую шайбу в игре и подарил надежду. Концовку встречи российская сборная провела вшестером, сняв голкипера, но сравнять счет так и не сумела. "Первое звено сыграло хорошо, результативно, они имели полное преимущество, когда были на льду. Эта тройка останется без изменений на следующий матч, но команда еще не сыграна, были недоработки. В сборной собраны все лучшие игроки, остальные центральные нападающие сыграли тоже на должном уровне", - подчеркнул Кудашов. Во второй половине встречи российская команда полностью переигрывала соперника и сумела вернуться в игру, проявив характер. Однако, помимо великолепной игры первого звена, соорудившего все три шайбы россиян, выделить в составе хозяев льда было некого. "Играли слабо первые два периода, видимо, не хватало физической формы, запала. Но в третьем периоде совсем другая картина, сразу было видно, что тренер проделал работу. Надо сразу начинать играть так, как в третьем периоде, тогда придут победы. Может, перегорели немного, настрой немного не тот, было много неточных пасов, много теряли шайбу, мало шли по центру, но молодцы, что потом собрались", - считает глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Плохая реализация моментов Россияне 48 раз бросили по воротам Юханссона, который был признан лучшим игроком встречи в составе шведов. У проигравших лучшим стал Шипачев. "Шведский вратарь показал выдающуюся игру. Сборная России доминировала в первом периоде, но по тому, что я видел, шведский вратарь действовал необыкновенно", - подчеркнул в беседе с ТАСС бывший главный тренер ряда клубов Национальной хоккейной лиги, магнитогорского "Металлурга" и "Куньлуня" Майк Кинэн.

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"Сегодня наше звено классно играло, ребята хорошо помогали, получилось какие-то голы забить, но этого не хватило для победы, значит мы все сыграли не очень. Общий язык с партнерами по звену обычно находится не так быстро, но [Кирилл] Капризов и [Михаил] Григоренко здорово играют, поэтому с ними приятно договариваться, все хорошо. У них здорово сыграл вратарь, нам не повезло немного" - сказал Шипачев. "Начало было очень робкое, возможно, переволновались и пропустили несколько контратак. Со второго периода взяли игру в свои руки, но и реализация моментов подвела. Создали много, а забили всего три гола. Мы хотим в следующих играх видеть команду, которая была во втором и третьем периодах", - отметил Кудашов. Не лучшим образом российские хоккеисты действовали и при игре в большинстве, реализовав только одну из семи попыток. При этом в заявку на игру не попали лучший снайпер Континентальной хоккейной лиги Никита Сошников и форвард СКА Владимир Ткачев. "Игра в большинстве не очень хорошо получалась, бывали моменты, что не могли войти в зону - этот компонент нужно улучшать. Мы много удалений сегодня зарабатывали, но не реализовывали", - сказал Капризов. В другом матче дня, который был вынесен и прошел в Пльзени, сборная Чехии со счетом 4:3 в овертайме обыграла команду Финляндии. Сборная России в общей таблице Евротура опустилась на последнее место. Команда Кудашова одержала одну победу при трех поражениях, пропустив 15 шайб. Во втором матче на Кубке Первого канала россияне сыграют с чехами 14 декабря. В заключительный день турнира 15 декабря российские хоккеисты на футбольной "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге сыграют с финнами.