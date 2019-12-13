Биатлонист Логинов заявил, что микротравмы мешают ему набрать оптимальную физическую форму

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Микротравмы мешают российскому биатлонисту Александру Логинову набрать оптимальную физическую форму. Об этом Логинов рассказал журналистам в пятницу после выступления в спринте на этапе Кубке мира в австрийском Хохфильцене.

Трехкратный призер чемпионатов мира Логинов в спринте стал третьим.

"Удалось держать дистанционную скорость. Не могу сказать, что достаточно высокую, но терпеть было можно. Свою лучшую форму все еще надо искать, сейчас лучшей однозначно нет. Но если сравнивать со спринтом в Эстерсунде, то сегодня я чувствовал себя лучше", - сказал Логинов.

"Увы, еще мешают микротравмы. Это не критично, я могу выступать, но они присутствуют и дают о себе знать не только в спортивной жизни", - добавил он.

На первом в сезоне этапе Кубка мира в Эстерсунде Логинов остался без медалей, в спринте он стал четвертым.

Во время заключительного этапа подготовки к зимнему сезону у биатлониста было диагностировано воспаление в области локтя, однако это не помешало ему выступить в Эстерсунде.