Логинов стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в спринтерской гонке на 10 км на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Победу одержал норвежец Йоханнес Бё, преодолевший дистанцию за 25 минут 7,8 секунды с одним промахом на двух огневых рубежах. Вторым стал француз Симон Дестьё (+7,8; 1 промах). Логинов уступил норвежцу 14,6 секунды, не допустив ни одного промаха. Россиянин Матвей Елисеев занял четвертое место (+20,6; 0), Дмитрий Малышко - 27-е (+1.11,5; 2), Никита Поршнев - 34-е (+1.30,9; 1), Евгений Гараничев - 44-е (+1.40,8; 2), Эдуард Латыпов - 75-е (+2.29,4; 3).

Логинов впервые в этом сезоне поднялся на подиум этапа Кубка мира, на первом этапе в Эстерсунде 27-летний россиянин принял участие в четырех гонках, в трех из них он занял четвертое место: в спринте, эстафете и смешанной эстафете. Логинов является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира, в его активе также четыре золотые и три серебряные награды первенств Европы. По итогам прошлого сезона Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира.

В субботу в рамках этапа в Хохфильцене состоятся женская эстафетная гонка и гонка преследования у мужчин. Второй этап Кубка мира завершится 15 декабря.