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Кубок мира по биатлону

Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Победу одержала итальянка Доротея Вирер, второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд
Светлана Миронова EPA-EFE/JESSICA GOW
Описание
Светлана Миронова
© EPA-EFE/JESSICA GOW

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Российская биатлонистка Светлана Миронова завоевала бронзовую медаль в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Россиянка отстала от победительницы на 18,3 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Лучшей стала итальянка Доротея Вирер, преодолевшая дистанцию 7,5 км за 21 минуту 26,5 секунды, промахнувшись один раз. Второе место заняла норвежка Ингрид Тандревольд (+5,9; 0).

В пятницу состоится мужской спринт на 10 км, начало - 16:20 мск. Этап в Хохфильцене завершится 15 декабря.

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Кубок мира по биатлону
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