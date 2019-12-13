Биатлонист Елисеев рассказал, что показал свой максимум в спринте на этапе КМ в Австрии

ХОХФИЛЬЦЕН /Австрия/, 13 декабря. /ТАСС/. Российский биатлонист Матвей Елисеев показал максимально возможный для себя результат в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Об этом он рассказал журналистам в пятницу после окончания соревнований.

Елисеев занял четвертое место в гонке, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

"Претензий к себе по гонке нет. К сожалению, это пока мой максимум с "нулем", - сказал Елисеев. - Сейчас мы активно работаем с Артемом [Истоминым, тренером сборной России], есть некоторые новшества, так что резервы есть".

Спортсмен отметил, что санкции, принятые 9 декабря в отношении российского спорта, не сказались на его настрое на гонку. "Пока что по нашему виду спорта нет никакой конкретики, есть общие рекомендации для различных спортивных организаций, так что мы просто ждем", - заметил он.

Елисеев не исключает, что пропустит эстафету, которая состоится в воскресенье. В субботу в Хохфильцене он выступит в гонке преследования. "Возможно, резонно будет пропустить эстафету, потому что три гонки подряд - тяжело. Этот вопрос будем обсуждать завтра", - сказал биатлонист.

Биатлонист стал третьим в спринте на первом в сезоне этапе Кубка мира, который проходил в Эстерсунде. Бронза стала для него первой в карьере медалью Кубка мира.