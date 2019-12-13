Шипулин: решение WADA не должно повлиять на проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге

ТАСС, 13 декабря. Решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта не должно повлиять на проведение в Екатеринбурге Универсиады в 2023 году. Об этом по итогам встречи с министром спорта Павлом Колобковым в своем аккаунте в Instagram написал олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона может оспорить решение WADA в течение 21 дня с момента вынесения вердикта.

"Конечно, мне было важно узнать судьбу Универсиады, проведение которой запланировано в Екатеринбурге в 2023 году. Павел Анатольевич сказал, что санкции WADA не затрагивают Универсиаду. Так что это международное соревнование с большой долей вероятности все-таки состоится", - написал Шипулин.

Министр спорта на встрече с Шипулиным отметил, что у российской стороны есть достаточная аргументация, которая будет представлена в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. "По его словам, аргументация не эмоциональная, а вполне техническая, она имеет процессуальный характер. Министр спорта выразил уверенность, что несмотря на то, что ситуация вокруг недопуска России к международным соревнованиям политизирована, шансы отстоять свои права в суде у нас есть", - пояснил депутат Госдумы.